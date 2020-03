Nije jednostavno pronaći pravog partnera, što je zapravo čudno jer imamo cijeli niz znakova koji odaju jesmo li kompatibilni s nekom osobom.

Znakovi su oko vas, samo je pitanje na koji način ih rastumačimo. Ako niste sigurni jeste li dobar spoj, otkrijte neke nepobitne signale vaše povezanosti ili njenog nedostatka.

Hod - muškarci hodaju sporije s partnericom s kojom su u vezi nego sa ženama za koje ih ne vežu romantični osjećaji. Istovremeno, šetnju s prijateljima ili kolegama mozak doživljava drugačije, pa hodamo brže. Znanstvenici vjeruju kako ljudi to rade nesvjesno, a da je za sve kriva evolucija koja na taj način štiti potomstvo.

Hormoni - svako od nas im određeni tip partnera koji ima se najviše sviđa, tvrde psiholozi, međutim na kraju se sve svede na razine hormona. Ljude najviše privlače partneri koji ispuštaju isti nivo dopamina, serotonina, estrogena i testosterona, tvrdi dr. Helen Fisher, autorica knjige "Zašto on, zašto ona?" koja je analizirala studiju od 30.000 ljudi.

Lice - i lice govori mnogo o vezi. Žene muškarce sa širim licem vide kao materijal za kratke veze. Takav se tip lica povezuje sa dominacijom i agresivnosti zbog čega ih pripadnice ljepšeg pola nesvjesno odbacuju kao potencijalne životne partnere.

'Mi' parovi - parovi koji o sebi ne govore kao o pojedincima već govore 'mi' imaju više šanse za uspjehom nego drugi parovi. Oni su bolji u rješavanju konflikata i zadovoljniji su svojom vezom nego parovi koji izbjegavaju 'mi' frazu, potvrdila su istraživanja Sveučilišta Nashville.

Nesvjesno oponašanje - ako partneri nesvjesno oponašaju jedno drugo, to znači da se u njihovom društvu osjećaju udobno, ali i da privlačnost među njima raste. Reč je o tzv. interakcijskoj usklađenosti, odnosno što su partneri više povezani to više slijede partnera. Ako jedan od njih prekriži noge ili češka lice, velika je vjerojatnost da će to isto odmah ponoviti i drugi.

Prsti - jeste li kompatibilni sa partnerom lako možete provjeriti testom prstima. Srednji prst savijte prema dlanu i ako prelazi tri četvrtine dlana, onda imate duge prste. Ako ne prelazi tu dužinu, prsti su kratki. Dužina prstiju otkriva puno o karakteru, pa se tako oni sa dugim prstima smatraju strpljivim i pažljivim, a oni sa kratkim brzopletima.

Sličnost - partneri koji međusobno sliče, bolje se slažu nego ostali. Na taj način priroda sugerira da ste stvoreni jedno za drugo. To potvrđuju i istraživanja američkog Sveučilišta Illinois u kojem su ispitanici procjenjivali privlačnost ljudi na fotografijama. Najprivlačniji su im bili oni koji im fizički sliče. Znanstvenici tvrde kako ljudi vjeruju onima koji im sliče i privlače ih takvi jer žele povećati šansu za zdravim potomcima.

Ton glasa - muškarci i žene pričaju drugačijim tonom glasa s ljudima koji im se sviđaju nego sa prijateljima i članovima obitelji. Oni nastoje uskladiti svoj glas s partnerovim pa žene govore dubljim glasom, a jači spol višim. Na taj način žele potencijalnom partneru pokazati kako su upravo oni najbolji za njih.

Zijevanje - u načinu na koji partneri komuniciraju i kakve pogled na svijet imaju najbolje se vidi njihova ljubavna kompatibilnost. Međutim, i sitni znakovi kao što su veličina dlana i zijevanje otkrivaju jesu li jedno za drugo. Parovi koji su jako bliski nesvjesno oponašaju partnerovo zijevanje. Čim partner zijevne oni to isto ponove i to puno brže i češće nego oni parovi koji nisu previše povezani, potvrdili su švedski znanstvenici.