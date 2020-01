Većina ljudi ima potrebu biti u vezi, voljeti i biti voljena. Da to ne osjećamo, ne bi nastavljali ulaziti u veze ili neke čudne odnose u nadi da će se pretvoriti u nešto dugotrajno.

Što su temeljne vrijednosti? To su osnovna, temeljna vjerovanja osobe ili neke organizacije koja usmjeravaju naše ponašanje, piše Popsugar.

Parovi koji dijele sljedeće temeljne vrijednosti imaju veće šanse da ostanu skupa te su općenito sretniji i zdraviji.

Empatija - empatija je sposobnost da razumijemo i dijelimo osjećaje druge osobe; to je sposobnost da se stavimo u kožu druge osobe i kažemo "shvaćam kako se osjećaš". To partneru ili partnerici pokazuje da ih slušamo i da se brinemo za njih.

Komunikacija - jednostavno način na koji međusobno razgovaramo. Kada nastupe problemu u vezi, prvo što "nastrada" je komunikacija. Kada govorite o komuinkaciji u vezi, ako su prve riječi koje vam padaju na pamet one poput "vikanja", "agresije" i slično, to znači da imate problema u vezi. Do konflikta i neslaganja će zasigurno doći, međutim, on ne mora biti ružan i neugodan. Sve probleme s partnerom/icom možete raspraviti bez vrijeđanja

Poštovanje - kao što je svakome od nas važno da drugi razumiju ili vide što smo mi osobno postigli ili za što smo sposobni, tako je našem partneru ili partnerici važno da osjećaju kako ih mi poštujemo. A to se radi tako da prepoznamo i poštujemo osjećaje partnera/ice. Nema ništa ljepše i privlačnije od toga da poštujemo sebe, partnera ili partnericu i međusobne potrebe.

Povjerenje - svi imamo nekakvu ideju što točno "povjerenje" predstavlja, a to je sposobnost da vjerujete partneru i oslanjate se na ono što vam kaže. Povjerenje se gradi i ima veliku vrijednost u vezi. Ako izgubite povjerenje, gubite sve.

Ranjivost - ranjivost u vezi pokazuje da ste prisutni u vezi i da se voljno otvarate partneru/ici. To pokazuje kako ste otvoreni i iskreni dok u isto vrijeme vaš partner možda u isti trenutak neće uzvratiti te osjećaje.