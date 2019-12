Kako bi odgovorili na pitanje kako inovacije pokreću poslovanje, Mastercard i Harvard Business Review Analytic Services su predstavili Become 2020 - prvo izdanje istraživačke inicijative usmjerene na inovacije. Studija Become uključuje Business Innovators Index i povezano izvješće Innovators Become Leaders koje istražuje ključne razlike po kojima se vodeći inovatori razlikuju od svojih kolega.

Cilj studije Become je potaknuti razgovor o inovacijama iz poslovne, ali i potrošačke perspektive. Inovacije su kontinuirani proces, a ovim istraživanjem se nastojalo stvoriti sredstvo koje kompanijama pruža djelotvoran dijagnostički plan za identificiranje područja za poboljšanje te savjete za ubrzanje inovacijskih procesa.

Razumijevanje inovacija

Tijekom zadnjih šest mjeseci, Harvard Business Review Analytic Services (HBRAS) je pitao više od 1.000 izvršnih direktora kako njihove organizacije pristupaju inovacijama u pet ključnih područja - proces, ljudski kapital, financiranje, korisničko iskustvo te podaci i tehnologija. Uz to, ispitano je više od tisuću potrošača diljem svijeta kako bi se utvrdilo jesu li kompanije pravilno rasporedile prioritete, odnosno razumiju li potrebe svojih korisnika.

Nakon analize odgovora, HBRAS je razvio Business Innovators Index u kojem indeks 100 predstavlja vrhunac inovativne strategije, okvira i ponašanja. Studija je otkrila da, iako razumiju važnost inovacija za rast i uspjeh, većina ih organizacija zapravo ne provede učinkovito.

Pomoću odgovora organizacija na 40 pitanja o ponašanju i stavovima identificirane su tri skupine:

Lideri - posjeduju najširi raspon inovacijskih sposobnosti. Prosječna vrijednost njihovog rezultata, odnosno prosječna vrijednost inovacije, iznosi 88.

Sljedbenici - imaju sposobnosti u nekim područjima inovacija. Oni su imali prosječnu vrijednost inovacije 66 i predstavljali su 42 posto svih ispitanika.

Oni koji zaostaju - ovoj skupini nedostaje široki spektar inovacijskih sposobnosti te su imali prosječan rezultat inovacija 37.

„Danas je više nego ikad za kompanije bilo koje veličine važno da budu inovativne i kreativne. To je naš pokretač", rekao je Ajay Banga, predsjednik i izvršni direktor Mastercarda. „Ova studija nudi uvid i iskustvo nekoliko vodećih svjetskih mislilaca kako bi pomogli drugima da potaknu svoju kreativnost i dovedu svoje poslovanje na višu razinu."

Kako pokrenuti inovativnost u poslovanju

Izvještaj je identificirao nekoliko ključnih načela koje kompanije mogu prihvatiti ili pokrenuti:

Brzina pobjeđuje: Inovatori moraju razmišljati po tjednima i kvartalima, a ne po godinama. Gotovo svi (96 posto) lideri u inovacijama donose nove ideje i rješenja na tržište brzo, za razliku od 17 posto onih koji zaostaju.

Podaci kao akcelerator: Pravi inovatori uvide dobivaju iz više izvora podataka jer sama poslovna intuicija nije dovoljna. Tako 73 posto lidera crpi podatke iz internih i eksternih izvora podataka.

Određivanje prioriteta: Inovacije ne mogu biti samo dodatak. Gotovo 90 posto lidera u inovacijama prioritet daju najvišim razinama kompanije te na taj način osiguravaju proračun zbog kojeg pojedinačna poboljšanja unutar kompanije više dolaze do izražaja.

Organizacijska kultura je bitna: Organizacije moraju poticati poduzetnički duh, osnažiti zaposlenike da se ponašaju kao poduzetnici te njegovati poduzetničku kulturu. Na taj se način stvara kultura otvorenosti prema riziku te je moguć veći spektar ideja što je vidljivo kod 84 posto lidera u inovacijama.

Fokus, fokus, fokus: Gotovo polovica potrošača kaže kako od kompanija očekuje da će razviti nove proizvode, usluge i značajke koje bi zadovoljile njihove potrebe. Organizacije moraju dati prioritet inovativnim idejama jer u suprotnom riskiraju zaostajanje u odnosu na zahtjeve korisnika.

„Jedan od razloga zašto nas inovacije privlače je i činjenica što želimo da svijet sutra bude bolje mjesto nego što je svijet danas", rekao je David S. Ricketts, stručni suradnik za inovacije u tehnološkom i poduzetničkom centru na Sveučilištu Harvard. „Korporacije su potaknule većinu inovacija koje smo vidjeli, a Become 2020 predstavlja plan kako bi organizacije to trebale raditi u narednoj godini - s raznolikošću, odgovornošću i jasnom kreativnom vizijom."

Mastercard i HBRAS su također razvili The CEO's Innovation Playbook, izvještaj u kojem je intervjuirano 12 najprestižnijih svjetskih izvršnih direktora te se na temelju toga identificiralo 50 stavki koje druge kompanije i lideri mogu upotrijebiti za pokretanje inovacija u svojim kompanijama. Upravo ti direktori predstavljaju neke od vodećih današnjih organizacija, uključujući Accion, Bass Pro Shops, Citi, The Coca-Cola Company, IBM, Lyft, PayPal, Ronald McDonald House, Salesforce, ServiceNow, University of Maryland, Baltimore County i Verizon.

Kako biste preuzeli cjelovito izvješće Become 2020 - Innovators Become Leaders i The CEO's Innovation Playbook, posjetite BecomeIndex.com ili HBR.org.