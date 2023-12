Globalni tehnološki brend HONOR ovih je blagdana pokrenuo dirljivu inicijativu usmjerenu na slavljenje duha nesebičnosti koji je sveprisutan diljem Europe u ovo doba godine. Prije svega, HONOR je napravio korak naprijed u priznavanju i slavljenju onih koji su nesebično posvećeni pomaganju drugima te, u skladu s temeljnim vrijednostima zajednice, proveo opsežno istraživanje diljem Europe kako bi otkrili priče neopjevanih heroja.

Ključni nalazi HONOR-ovog europskog istraživanja:

1. Blagdanski duh priznanja: istraživanje je otkrilo kako 49% Europljana vjeruje da je Božić najbolje vrijeme za slavljenje neopjevanih heroja, više nego u bilo koje drugo doba godine.

2. Pozdrav svakodnevnim prvacima: Volonteri, zdravstveni radnici i učitelji naširoko su prepoznati kao okosnica našeg društva. Njihovi neumorni napori i doprinosi konačno su dovedeni u središte pozornosti.

3. Izrazi zahvalnosti: Oko 21% Europljana aktivno ističe doprinose skrivenih heroja tijekom Božića, a 20% izražava svoju zahvalnost kroz darove, odražavajući kulturu uvažavanja.

4. Vrijeme za uzvraćanje: Demonstrirajući duh sezone, 41% Europljana planira volontirati ovog Božića, utjelovljujući pravu bit zajednice i davanja.

5. Iskorištavanje društvenih medija za prepoznavanje: Prepoznajući snagu digitalnih platformi, 36% Europljana vjeruje da su kampanje na društvenim mrežama učinkovite u slavljenju skrivenih heroja tijekom praznika.

6. Majke kao stupovi junaštva: 41% Europljana priznaje svoje majke kao skrivene junakinje, naglašavajući vitalnu ulogu koju majke imaju u našim životima.

Ovo je vrijeme prilika da se oda priznanje herojima koji su svakodnevno među nama i koji blagdane čine još ljepšima, da se proslave njihova dobrota i velikodušnost. Svatko može dati svoj doprinos kako bi se proširila njihova priča, kao i poruke zahvalnosti i priznanja te nadahnuća.

