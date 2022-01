Tijekom pandemije koronavirusa mnogi su počeli raditi od doma, a to podrazumijeva i održavanje sastanaka putem video poziva

Online sastanci su sve češći i neki koji bi čak i mogli doći osobno, sad im se baš i ne da... ne znaš nikad tko je možda zaražen. No, neki zbog toga imaju problema s tremom, stresom i anksioznošću.

Ipak, postoje neke fraze i izrazi koje možete koristiti na virtualnim sastancima, a koje će vas odmah učiniti privlačnijima.

Evo nekih od njih.

"Hvala što ste pitali, puno mi to znači" - ako vas netko na početku sastanka pita kako ste ili nešto slično, možete mu tako odgovoriti. Tako ćete pokazati zahvalnost prije nego što odgovorite na samo pitanje.

"Ne bih se trebao/la žaliti, ali..." - na ovaj način pokazujete da želite razgovarati o problemu. Svi ponekad možemo imati neki problem i tešku situaciju, a to je važno riješiti na ispravan način.

"Možete li, molim Vas, ponoviti to da bih to zabilježio/la" - kada to kažete tijekom virtualnog sastanka, drugi će primijetiti da ih cijenite i dobro će se osjećati jer želite zapamtiti nešto što su oni rekli.

"Volio bih tvoj savjet o nečemu" - na ovaj način pokazujete da ste voljni prihvatiti tuđi savjet, a kada to primijete drugi ljudi, odmah im postanete draži. Uz to, ne samo da popravljate društvene odnose, možete dobiti i savjete koji će vam doista pomoći.

Sve u svemu, sad vam je otvoreno široko novo polje na kojem možete uspjeti biti zapaženiji nego inače, pa malo proučite gore navedeno...