U ponedjeljak, 4. prosinca 2023. s početkom u 19 sati u Maloj galeriji Centra za kulturu Trešnjevka (Park Stara Trešnjevka 1) bit će otvorena 3. ZeGeBOOM! Međunarodna izložba karikatura.

Posjetitelji će moći uživati u izboru najboljih karikatura, pristiglih čak iz 48 zemalja, na temu "Idealan grad". Među 158 pristiglih karikatura, stručni žiri je izabrao one najbolje te nagradio najbolje tri, a jednu karikaturu glasovanjem će izabrati javnost.

Voditelj projekta je dr.sc.Ivan Hromatko, selektorica izložbe mr.sc.Branka Hlevnjak, likovna kritičarka, a stručni suradnik Dragutin Dado Kovačević, akademski slikar grafičar / ARTour. Izložba se može besplatno pogledati od 4. do 31. prosinca 2023. godine u Maloj Galeriji CeKaTe.

Prošećite do Trešnjevke i pogledajte kako idealan grad zamišljaju (ili u njima žive) karikaturisti iz cijeloga svijeta.



Na 3. ZeGeBOOM! Međunarodnoj izložbi karikatura, prema odluci stručnog žirija, pobijedio je rad autora Slobodana Butira (Hrvatska) pod brojem 48 u katalogu.KATALOG 3. ZeGeBOOM!



Više o 3. ZeGeBOOM! Međunarodnoj izložbi karikatura: Nakon tema POTRES (2021) i GUŽVA (2022), ovogodišnja tema je bila IDEALAN GRAD. Na cijeloj planeti ljudi se sve više grupiraju u gradove u kojima nalaze svoju sreću ili nesreću. Postavljanjem ove teme željeli smo vidjeti kakav idealan grad zamišljaju (ili u kojima žive) autori iz cijelog svijeta.

Ovogodišnju temu natječaja je razradila opisala selektorica izložbe, likovna kritičarka mr. sc. Branka Hlevnjak:

IDEALAN GRAD



Kako izgleda idealan grad u očima karikaturista?

Je li to grad u kojem su sve gostionice i kafići besplatni, a prometne gužve ne

postoje?

Je li to grad u kojem se ljudi vraćaju na stare običaje s kojima postižu mir i sigurnost

koja opušta?

Da li je u idealnom gradu na svakom mjestu zagarantiran WIFI bez zaključavanja i

bez lozinki za otključavanje?

Je li to otvoreni grad s igralištima za sve rekreativce svih sportova i kreativnim

radionicama za sve uzraste i rodove gratis?

Idealan grad je možda trajno sunčan s idealnom temperaturom, vjetrićem po želji?

Je li to grad parkova i cvijeća, grad civilnog društva koje međusobno surađuje?

Idealan grad grad je ugodne glazbe, lijepih djevojaka i mladića, grad optimista i

plesača. U idealnom gradu svi se poznaju i srdačno pozdravljaju.

U idealnom gradu svi rade odgovorno svoj posao. I svi su zaposleni. Umirovljenici

kreativni.

Je li idealan grad samo fikcija neke zabavne igrice na računalu?

Napokon, idealan grad sigurno mora biti grad zabave i smijeha. U njemu vladaju

karikaturisti, jer samo oni vide jasno stvarnost i bez riječi mogu naznačiti puteve

kvalitetnoj promjeni.

ILI?