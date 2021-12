Specijal „Harry Potter 20. obljetnica: Povratak u Hogwarts" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) imat će premijeru na HBO GO-u u siječnju 2022. godine. Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson pridružuju se filmašu Chrisu Columbusu i ostalim glumcima iz svih osam filmova o Harryju Potteru u prvom povratku u Hogwarts kako bi proslavili godišnjicu prvog filma iz franšize, „Harry Potter i Kamen mudraca", premijerno prikazanog prije 20 godina. Retrospektivni specijal donosi očaravajuću priču kroz iscrpne intervjue i razgovore s glumcima, pozivajući obožavatelje na čarobno putovanje kroz jednu od najomiljenijih filmskih franšiza svih vremena.

Događaju za pamćenje pridružuju se i Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart i mnogi drugi. „Harry Potter 20. obljetnica: Povratak u Hogwarts" odat će počast čaroliji stvaranja filmova i prekrasnoj zajednici kreiranoj u Warner Bros. studiju u Londonu prije dva desetljeća. Također će proslaviti neusporedivo nasljeđe filmske Harry Potter franšize i njezin neizbrisiv utjecaj na srca, umove i maštu obitelji i obožavatelja diljem svijeta.

„Bilo je to nevjerojatno putovanje od premijere filma 'Harry Potter i Kamen mudraca', a svjedočiti kako je sve evoluiralo u ovaj izvanredan i međusobno povezan svemir bilo je u najmanju ruku čarobno", rekao je Tom Ascheim, predsjednik Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. "Ova retrospektiva odaje priznanje svima čije je živote dotaknuo ovaj kulturni fenomen - od talentiranih glumaca i ekipe koja je uložila svoje srce i dušu u ovu izvanrednu filmsku franšizu do strastvenih obožavatelja koji nastavljaju održavati duh čarobnjačkog svijeta živim 20 godina kasnije."

"Čarolija se osjeća u zraku s ovom nevjerojatnom glumačkom ekipom, jer se svi vraćaju kući na originalan set Hogwartsa, gdje su počeli prije 20 godina. Uzbuđenje je opipljivo dok se pripremaju povesti svoje obožavatelje na vrlo posebno i osobno putovanje, kroz nastanak ovih nevjerojatnih filmova", rekla je izvršna producentica Casey Patterson.