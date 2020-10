Pojedini pacijenti koji su oboljeli od covida-19 nisu imali nikakve simptome niti poteškoće uzrokovane ovom bolesti, no drugi su morali biti hospitalizirani zbog komplikacija

Nekoliko je glavnih simptoma koji ukazuju na to da ste možda preboljeli covid, no to, dakako, može potvrditi samo test.

Dugotrajni suhi kašalj - "Dugotrajni suhi kašalj posljedica je iritacije plućnog tkiva. Kako zrak ulazi u pluća i prolazi pokraj nadraženog tkiva, izaziva kašalj", kaže dr. Leann Poston. Kašalj bi mogao biti prisutan sve kod se oštećeno tkivo u cijelosti ne zaliječi.

Gubitak mirisa i okusa - jedan od simptoma koji se pojavio kod mnogih oboljelih jest gubitak mirisa i okusa. Kod nekih se pojavio na samom početku bolesti, ali nekima se ova sposobnost nije vratila ni nakon što se preboljeli covid.

Nelagoda i bol u prsima - pojedini oboljeli žalili su se na bol i trnce u području prsa i vrata. Kod nekih je srce izuzetno lupalo, a ekstremna nelagoda u prsima i rebrima samo je jedan od simptoma koji ukazuje na covid.

Ostajanje bez zraka - "Dok se oporavljate, možda ćete primijetiti da normalno dišete dok mirujete. Međutim, kada se povećava aktivnost, povećava se i potražnja za kisikom te se javlja nedostatak zraka", rekla je dr. Poston.

Oštećenje plućnog tkiva - "Nakon oporavka od covida-19 moguć je kronični umor kod pojedinih osoba, a neki ljudi koji se oporavljaju i dalje osjećaju respiratorne simptome kao posljedicu oštećenja plućnog tkiva", rekla je dr. AriBernstein, savjetnica za zdravstvo. Dodala je i kako su istraživači utvrdili kako fibroza također može prouzročiti različite razine dugotrajnih oštećenja i poteškoća s disanjem.

Sindrom nakon intenzivne njege - "To je čest ishod nakon intubiranja i smještaja u jedinici intenzivne njege dugo vremena, što nije neuobičajeno za oboljele kod covida kojima je potrebna hospitalizacija", kazala je dr. ChristineTraxler. "Glavni simptomi slični su PTSP-u, uključujući anksioznost, depresiju, noćne more i veći rizik od samoubojstva i dugotrajne mentalne i fizičke komplikacije koje proizlaze iz stresa takve vrste medicinskog iskustva", dodala je.

Oštećenje mozga - "Za one pacijente koji su ozbiljnije oboljeli od covida-19, promjene u radu pluća i bubrega mogle bi dovesti do prisutnosti kemikalija u krvi koje su toksične za mozak", kaže dr. James Giordano, profesor neurologije i biokemije u Medicinskom centru Sveučilišta Georgetown, Washington, DC. Ove kemikalije mogu uzrokovati promjene u radu mozga, pri čemu neke mogu trajati nekoliko tjedana, a neke i nekoliko mjeseci ili duže.

Simptomi nalik moždanom udaru - "Postoje dokazi da bi, posebno za mlade ljude, prvi dokaz infekcije covid-19 mogao biti moždani udar zbog blokade glavne arterije koja opskrbljuje mozak", dr. Traxler. "Ako se ne liječe unutar nekoliko sati od početka, simptomi moždanog udara vjerojatno će potrajati i mogli bi uključivati slabost ruku i nogu, poteškoće s gutanjem, probleme s uravnoteženošću i poteškoće u govoru", dodao je.

Simptomi poput kroničnog umora, odnosno mialgijskog encefalomijelitisa - dr. Anthony Fauci, stručnjak za zarazne bolesti, upozorio je da se kod mnogih bolesnika javio kronični umor. Dodao je i da se javlja i umor te poteškoće u koncentraciji, prenosi Yahoo. "Ovo je nešto što zaista moramo ozbiljno pogledati jer bi to itekako moglo biti postvirusni sindrom povezan s covidom", kazao je.

Srčani problemi - kod nekih se može javiti i palpitacija srca i blaga disfunkcija srca. Palpitacija podrazumijeva da srce počne prejako ili prebrzo kucati.

Vrtoglavica - vrtoglavica uključuje i gubitak ravnoteže, a ovaj se simptom javio kod brojnih pacijenata oboljelih od covida.