„Ako je pametno, ranjivo je" poručio je Mikko Hyppönen, međunarodno priznati stručnjak za kibernetičku sigurnost. Hyppönen, koji više od 30 godina istražuje kibernetički kriminal, digitalne prijetnje i tehnološku izloženost pametnih sustava istaknuo je na šestom izdanju konferencije Future Tense powered by Lürssen da je digitalizacija i primjena umjetne inteligencije u svakodnevnim poslovnim procesima uvelike olakšala poslovanje, no u isto vrijeme izložila ga prijetnjama.

Često se ponavlja pitanje koliku razinu autonomije treba prepustiti umjetnoj inteligenciji i treba li je konkretnije regulirati. Hyppönen tvrdi da autonomija sama po sebi nije rizik, ali veća autonomija skalira pogreške.

„Kibernetička sigurnost više nije samo IT pitanje - ona izravno utječe na prihode, kontinuitet poslovanja, povjerenje i fizičku sigurnost. U svijetu u kojem se digitalne prijetnje sve brže pretvaraju u stvarne posljedice, sigurnost mora postati temeljna poslovna i upravljačka odluka."

Konferencija Future Tense powered by Lürssen ponovno je okupila renomirane stručnjake i futurologe koje je povezala s ljudima iz poslovne zajednice kako bi razmijenili iskustva, saznanja i usporedili vizije poslovne budućnosti. Na panelu Technology & AI: Powering Tomorrow sudjelovali su ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, izvršna direktorica Lürssen Design Centra Kvarner Teuta Duletić i član Uprave Končara Ivan Paić koji je istaknuo važnost razvijanja sustava kibernetičke sigurnosti.

Razvoj umjetne inteligencije otvara i pitanje ranjivosti sustava. U proizvodnji i energetici kibernetička sigurnost danas je jednako važna kao i fizička sigurnost postrojenja. Digitalizacija infrastrukture nužno povećava izloženost kibernetičkim prijetnjama, a hibridni oblici sukoba sve češće uključuju napade na kritične sustave. Upravo zato cyber security mora biti integralni dio tehnološkog razvoja, a ne dodatak koji se uvodi naknadno, istaknuo je član Uprave Končara.

Uz Hyppönena, na konferenciji predavanje pod naslovom What It Takes to Lead Next održao je Rik Vera te Märtha Rehnberg na temu Environment & Responsibility.

Poslovna konferencija Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice. Suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC Poslovnom školom Bled, Udrugom za promociju pametnih industrija te Europskim forumom, uz podršku partnera Lürssen, BOSQAR INVEST, Erste&Steiermärkische Bank, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Kaufland, Končar, Nestlé, Philip Morris International te Visa, potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove.