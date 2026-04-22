Možemo se složiti kako je vrijeme da hrvatske tvrtke preuzmu vodeće uloge u projektima Europskog obrambenog fonda, zar ne?

Nakon održanog Info dana o Europskom obrambenom fondu, koji su organizirali Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije, ponovno je potvrđeno kako hrvatske tvrtke imaju znanje, kapacitete i reference za snažniji iskorak na europskom obrambenom tržištu. Na događanju je sudjelovao i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je istaknuo da hrvatskoj industriji kroz Europski obrambeni fond stoje na raspolaganju značajna sredstva te velika razvojna prilika za ulaganja, rast i otvaranje radnih mjesta.

Za Alfatec Group, koji već aktivno godinama sudjeluje u projektima financiranima kroz EDF, u Alfatecu su itekako svjesni kako je riječ o jednoj od najvažnijih razvojnih prilika za domaću industriju. Ne samo zbog financiranja istraživanja i razvoja, nego i zbog međunarodnog pozicioniranja, povezivanja s relevantnim europskim partnerima te jačanja dugoročne konkurentnosti na tržištu obrambenih tehnologija. EDF je danas jedan od ključnih instrumenata Europske unije za poticanje zajedničkog razvoja obrambenih sposobnosti, a od početka provedbe 2021. godine EU je kroz taj mehanizam već usmjerila gotovo 6,5 milijardi eura, dok je za program 2026. predviđeno dodatnih milijardu eura.

Alfatec Group sudjeluje u dva uspješna projekta financirana kroz Europski obrambeni fond - HYBRID iz poziva EDF 2021 i LODESTAR II iz poziva EDF 2024. Upravo ta dva projekta potvrđuju da hrvatske tehnološke kompanije mogu ravnopravno sudjelovati u razvoju složenih europskih obrambenih rješenja te da domaće znanje ima realnu vrijednost u međunarodnim konzorcijima.

HYBRID - Hydrogen Battlefield Reconnaissance and Intelligence Drone

Projekt HYBRID bio je prvi EDF projekt u kojem Alfatec sudjeluje i važna je potvrda sposobnosti hrvatske tvrtke da sudjeluje u razvoju naprednih obrambenih tehnologija na europskoj razini. Riječ je o projektu Hydrogen Battlefield Reconnaissance and Intelligence Drone, usmjerenom na razvoj bespilotne letjelice s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem, pogonjene vodikovim gorivnim člancima, namijenjene izviđanju i prikupljanju obavještajnih podataka u zahtjevnim operativnim uvjetima. Posebna vrijednost projekta leži u spoju napredne autonomije, operativne učinkovitosti i video-analitike koja smanjuje opterećenje operatera te ubrzava donošenje odluka na terenu.

LODESTAR II

Jednako važnim u Alfatecu ističu i projekt LODESTAR II, koji razvija rješenja za vojnika budućnosti kroz integraciju umjetne inteligencije, naprednih senzora i proširene stvarnosti u operativne vojne sustave. Cilj projekta je omogućiti brže donošenje odluka, bolju situacijsku svjesnost te sigurnije i učinkovitije djelovanje na terenu. U praksi to znači da korisnik u realnom vremenu dobiva ključne informacije - od položaja vlastitih i savezničkih snaga do potencijalnih prijetnji i navigacijskih podataka - izravno u vidnom polju, bez skretanja pažnje s okruženja.

Sudjelovanje u takvim projektima hrvatskim tvrtkama donosi višestruku korist. Uz financiranje razvoja novih tehnologija, ono omogućuje i izgradnju odnosa s vodećim partnerima iz obrambene industrije, istraživačkog sektora i institucija, kao i stjecanje referenci koje su ključne za daljnji rast na europskom tržištu.

Iz Alfateca pritom naglašavaju da hrvatske kompanije više ne trebaju biti isključivo partneri u konzorcijima, nego mogu i trebaju preuzimati ambicioznije uloge u budućim EDF natječajima. Hrvatska raspolaže stručnjacima, inženjerskim znanjem, iskustvom u razvoju specijaliziranih rješenja te tvrtkama koje mogu brzo odgovoriti na potrebe tržišta i sigurnosnog sektora. U trenutku kada interes za EDF raste, a broj prijava na europskoj razini doseže rekordne razine, važno je da i hrvatska industrija snažnije kapitalizira vlastito znanje i reference.

„Na temelju vlastitog iskustva možemo potvrditi da Europski obrambeni fond predstavlja iznimnu priliku za hrvatske tvrtke. Kroz dva uspješna projekta vidjeli smo koliko ovakvi programi znače za razvoj novih tehnologija, povezivanje s europskim partnerima i jačanje konkurentnosti. Vjerujemo da je vrijeme da hrvatske kompanije još snažnije iskoriste EDF natječaje, uključujući i ulogu voditelja konzorcija projekata", izjavio je Marko Kornfeld, direktor, Alfatec Group.