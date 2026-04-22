Zalando i Wolt donose nove pogodnosti članovima Zalando Plus programa u Hrvatskoj

Zalando širi svoj program vjernosti Zalando Plus uvođenjem Wolt+ usluge kao nove partnerske pogodnosti za svoje članove. Od danas, članovi programa Zalando Plus u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Luksemburgu dobivaju besplatan pristup usluzi Wolt+, pretplatničkom modelu kompanije Wolt. Članstvo uključuje besplatnu dostavu (0 €) te druge ekskluzivne popuste u širokom izboru restorana, trgovina mješovitom robom i kod lokalnih maloprodajnih partnera.

Suradnja s Woltom predstavlja značajan iskorak za Zalando Plus jer prvi put integrira uslugu izvan matičnog ekosustava. Ovaj potez ključan je za transformaciju brenda u lifestyle platformu koja aktivno prati korisnike u njihovim dnevnim rutinama.

Partnerstvo se nadovezuje na snažan rast programa Zalando Plus, koji danas broji gotovo 17 milijuna članova u 17 zemalja, a u četvrtom kvartalu 2025. godine generirao je gotovo 50 % ukupnog GMV-a Zalanda.

"Tijekom protekle godine unaprijedili smo Plus iskustvo uvođenjem različitih aktivnosti i nagrada koje prepoznaju način na koji naši članovi doista koriste našu platformu. Rezultati govore sami za sebe: naši nas članovi posjećuju dva puta više i provode tri puta više vremena istražujući naš asortiman. Sada činimo novi korak i prvi puta izlazimo iz okvira vlastite platforme. Uvođenjem usluge Wolt+ nudimo praktičnu vrijednost koja Zalando Plus čini korisnim dijelom svakodnevice naših članova, daleko izvan samog iskustva kupovine na Zalandu." - Olga Batievskaya, direktorica programa vjernosti u Zalandu.

Istovremeno, Wolt+ nastavlja rasti te je u siječnju 2026. premašio brojku od 3 milijuna pretplatnika, koji su od pokretanja programa 2021. godine zajedno uštedjeli više od 600 milijuna eura.

"Ponosni smo što smo postali prvim partnerom programa Zalando Plus izvan modne industrije, što označava važan korak u širenju usluge Wolt+ prema obuhvatnijem lifestyle modelu članstva. Dovodeći Wolt+ milijunima kupaca, činimo svakodnevni život jednostavnijim - od naručivanja hrane i namirnica do otkrivanja lokalnih trgovina - istovremeno donoseći radost i jednostavnost u zajednice diljem svijeta." - Joonas Bieneck, voditelj usluge Wolt+.

Članovi programa Zalando Plus u tri najviše razine - Shine, Star i Superstar - mogu preuzeti ovu pogodnost izravno putem Zalando aplikacije ili web stranice. Besplatan pristup usluzi Wolt+ bit će im dostupan u trajanju od četiri, šest ili dvanaest mjeseci, ovisno o njihovoj trenutačnoj razini angažmana na Zalando platformi.

Povezivanjem svoje lifestyle zajednice s Woltovom lokalnom trgovačkom mrežom, Zalando izlazi iz okvira klasičnih transakcija kako bi pružio pogodnost koja je bitna tijekom cijelog dana - bilo da članovi kreiraju novi modni izričaj ili naručuju iz lokalnih trgovina.