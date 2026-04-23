Komentar o kretanjima na tržištima kapitala Karin Kunrath, glavne direktorice za ulaganja u Raiffeisen Capital Managementu*

Vojni napad na Iran, čini se, pretvorio je sukob u otvorenu i trajniju prijetnju. Znatno viša premija rizika ugrađena u cijenu sirove nafte vjerojatno će se zadržati ako rat koji je započeo krajem veljače u konačnici dovede do šireg gubitka kontrole u regiji koja je toliko ključna za globalno gospodarstvo.

Kako se vojni angažman produljuje, a broj američkih žrtava raste, povećava se i pritisak na administraciju, uz sve izraženije kritike u zemlji, osobito jer su ankete u SAD-u od početka jasno upućivale na snažno protivljenje ratu. Svakim danom trajanja sukoba troškovi vojnog angažmana rastu i dodatno opterećuju već napet savezni proračun. Nadalje, cijene goriva na američkim benzinskim postajama vidljivo su porasle, a osjetljivost Amerikanaca na to pitanje ne treba podcjenjivati. Sigurnost opskrbe energijom u SAD-u ipak je manji problem jer je zemlja danas u velikoj mjeri energetski samodostatna, za razliku od mnogih drugih regija svijeta.

Više cijene goriva ne samo da slabe raspoloženje potrošača, koje je ključno za američko gospodarstvo, i smanjuju profitne marže u mnogim sektorima, nego i potkopavaju učinke uvedenih poreznih olakšica. Što rat dulje traje i što se njegove negativne posljedice više osjećaju u SAD-u, to je vjerojatnije da će utjecati na ishod na ishod kongresnih izbora u SAD-u u studenome, koji se održavaju na polovici predsjedničkog mandata.

Na globalnoj razini, rat opterećuje odnose SAD-a s regionalnim saveznicima, osobito jer su države Perzijskog zaljeva pogođene znatno snažnije i izravnije nego što se očekivalo. To je dijelom posljedica brojnih iranskih napada u znak odmazde, a dijelom značajnog gospodarskog učinka ozbiljno poremećenog izvoza energije, kao i pritiska na lokalnu logistiku, zračne čvorove i turizam.

Osim toga, i Azija i Europa snažno su pogođene jer u velikoj mjeri ovise o uvozu nafte s Bliskog istoka. Ne treba zanemariti ni rizik od nestašica gnojiva, budući da velik dio svjetskog izvoza prolazi kroz Hormuški tjesnac, uz niz sekundarnih učinaka koji proizlaze iz visokih cijena nafte i plina. Zato se ponovno pojačavaju strahovi od Zato se ponovno pojačavaju strahovi od stagflacije, pri čemu kombinacija gospodarske stagnacije i rasta inflacije opterećuje tržišta kapitala.

Državne obveznice: Inflacijski rizici ostaju ključni pokretač globalnih kretanja prinosa

I dalje preferiramo francuske i njemačke državne obveznice, dok smo oprezni prema talijanskim i američkim državnim obveznicama. Također smatramo da australske državne obveznice i dalje nude dobre prilike. Tržišta trenutno više brine inflacija nego gospodarski rast, i to najviše utječe na kretanje prinosa na obveznice.

Korporativne obveznice: Rizici prelijevanja i dalje (!) pod kontrolom

dalje smo oprezni u segmentu korporativnih obveznica, posebno kada je riječ o američkim visokoprinosnim obveznicama i obveznicama investicijskog razreda u eurima. Uz aktualne geopolitičke napetosti na Bliskom istoku, dodatni rizik predstavljaju i rastući problemi na tržištima privatnog duga i kredita s većim stupnjem zaduženosti, koji bi mogli otežati refinanciranje kompanija. Rizici prelijevanja za sada su ograničeni, no ako se situacija pogorša, prostor za reakciju mogao bi biti vrlo sužen.

Obveznice tržišta u razvoju pokazale su relativnu otpornost

Unatoč događajima u Iranu i povezanim učincima na energetsko tržište i opći porast averzije prema riziku, obveznice tržišta u razvoju pokazale su relativnu otpornost, uz tek umjeren rast premija rizika. Već smo posljednjih mjeseci bili oprezni prema obveznicama tih tržišta denominiranima u stranoj valuti te nastavljamo postupno smanjivati tu izloženost.

Dionička tržišta razvijenih zemalja u cjelini su vrlo otporna

Vijesti o ratu u Iranu trenutačno dominiraju kretanjima na tržištima. Unatoč mogućim posljedicama na gospodarski rast i inflaciju, međunarodna dionička tržišta u cjelini su ostala vrlo otporna. U takvom okruženju središnje banke vjerojatno će odgoditi smanjenje kamatnih stopa ili ih čak dodatno povećati, što smanjuje podršku dioničkim tržištima. Zbog toga dodatno smanjujemo izloženost dionicama i prelazimo na neutralnu poziciju.

Dionice tržišta u razvoju pretrpjele su pad

Dionička tržišta u razvoju nisu uspjela izbjeći širu tržišnu korekciju potaknutu ratom u Iranu te su zabilježila pad i u apsolutnom i u relativnom smislu u odnosu na razvijena tržišta. Ipak, pod uvjetom da sukob ne potraje predugo, ovu korekciju smatramo privremenom. Valuacije, kako na razini tih tržišta u cjelini tako i pojedinih zemalja, privlačnije su nego u mnogim drugim regijama te upućuju na snažniji rast dobiti.

Tržišta sirovina: Konsolidacija kod plemenitih metala

Međunarodna tržišta sirovina u posljednje vrijeme bilježe mješovita kretanja. Nakon iznimno snažnog rasta plemenitih metala tijekom proteklih mjeseci, nedavno je uslijedilo razdoblje konsolidacije. Energetske sirovine očekivano su posebno snažno reagirale na rat u Iranu. Trenutačno je nemoguće procijeniti kakve će biti srednjoročne posljedice za opskrbu. Jasno je, međutim, da je značajna kratkoročna premija rizika već ugrađena u cijene.