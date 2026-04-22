Djeca su kroz sport, radionice i druženje upoznala parasportske discipline, a u programu su sudjelovali i roditelji te volonteri

Varaždin je u subotu, 18. travnja, bio domaćin sedmog MoveNow parasportskog kampa za djecu s teškoćama u razvoju. Program zajednički provode Hrvatski paraolimpijski odbor i Allianz Hrvatska, a cilj je, među ostalim, uključivanje djece s teškoćama u razvoju u sport i sadržaje koji im mogu pomoći u svakodnevnom razvoju. Djeca su u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, kroz stručno vođene aktivnosti upoznala različite parasportske discipline - paraatletiku, bocciu, košarku te prilagođene sportske poligone, a evo što neki od njih kažu o MoveNow kampu:

„Ja sam Danijela Lončar, imam 16 godina, dolazim iz Koprivnice i idem u srednju školu u Zagrebu. Slabovidna sam osoba. Na kampu je dobra atmosfera, ima puno volontera i oni su stvarno jako dobri i dragi ljudi. Tu su s nama, spremni pomoći i svima se mogu prilagoditi. Mislim da je sport, odnosno inkluzija u sportu svih osoba s invaliditetom, jako važna. Sport je bitan za naše zdravlje, ali nije riječ samo o zdravlju nego i o socijalizaciji i uključivanju u društvo. Osobe poput mene ponekad se susreću s predrasudama zato što nas društvo ne poznaje dovoljno i ne zna kako nam se prilagoditi. Zato je važno da budemo prisutni, da izađemo među ljude i da nas prihvate takve kakvi jesmo. Moja poruka djeci i osobama s invaliditetom je da probaju. Ako ih nešto zanima, trebali bi pokušati, jer ništa nije unaprijed zadano i uvijek mogu krenuti u nekom drugom smjeru. Samo naprijed", kaže Danijela Lončar, a na kampu se sjajno provela i Nella:

„Ja se zovem Nella, imam 11 godina i dolazim iz Trnovca. Jako mi se sviđa ovdje, posebno košarka, jer sam zabila četiri koša. Igrala sam se i skakala, a sport mi je važan da mogu izravnati leđa. Sport je važan za djecu zato što trebamo biti zdravi i preporučila bih drugoj djeci da isprobaju i pronađu ono što im odgovara", rekla je Nella Bekrić.

Program nije stao samo na sportu

Dan je uključivao i zajednički ručak te radionicu financijske pismenosti "Igra novčića", na kojoj su djeca i roditelji učili o vrijednosti novca, štednji, dijeljenju i donošenju odluka kroz igru. Filmski sadržaj okupio ih je za prikazivanje filma o Dini Sinovčiću, najuspješnijem hrvatskom paraplivaču, uz razgovor o upornosti, hrabrosti i pomicanju granica, a dan je završio uz glazbu i ples volontera, djece i roditelja koji nisu krili oduševljenje:

„Ja sam Blaženka Kliškinjić, majka djeteta s autizmom. Na ovaj kamp prijavili smo se radi druženja i iskustva, a dojmovi su prekrasni. Mislim da bi ovakvi kampovi mogli biti svaki tjedan, za djecu je to veliki doživljaj. Trebaju se uključiti u sport zbog zdravlja i druženja, posebno naša djeca s poteškoćama, a roditeljima bih poručila da se ne ustručavaju prijaviti djecu na ovakve kampove jer je to veliko iskustvo i za jedne i druge. Kad djeca vide sportaše, to im puno znači i zato bih svima preporučila da dođu na iduće druženje", rekla je Blaženka Kliškinjić.

S time koliko je sport važan djeci, složila se i Željka Bočkaj:

„Danas smo došli pružiti podršku našem djetetu, bilo nam je super i zanimljivo. Mislim da je jako važno da djeca razvijaju svoje sposobnosti i prijateljstva u sigurnom i poticajnom okruženju. To je jako važno za njihov razvoj. Prvenstveno je važno to što se djeca druže, što vide da nisu sama i da ima više djece poput njih. Sport im otvara različite mogućnosti. Možda oni toga sada nisu svjesni, ali kroz sport će se izgraditi kao bolje osobe. Poruka roditeljima je da budu podrška svojoj djeci, jer sport djetetu može pomoći da postane samopouzdanije i bolja osoba", zaključuje Željka Bočkaj.

Važan dio svakog MoveNow kampa je i susret s ljudima koji su stvaran primjer

Kada parasport djeca ne upoznaju kroz općenite poruke, nego uživo, kroz trenere, demonstracije i razgovor, sport prestaje biti nešto apstraktno i postaje nešto opipljivo, blisko i moguće. Upravo zato ovakvi kampovi ostavljaju trag i nakon završetka programa, jer djeca odlaze s novim iskustvom, većom slobodom u kretanju i jasnijom slikom o tome što sve mogu dalje. Da ovakvi kampovi djeci ostaju u sjećanju, vidi se i iz Leovih dojmova:

„Ja sam Leo, imam 12 godina i dolazim iz Krapine. Bilo mi je jako dobro i jako zabavno i šteta što nema više ovakvih događaja. Danas sam igrao košarku, boćanje i atletiku, a jako volim sport i važan mi je jer me ispunjava. Sport je važan zato što se moramo kretati i zato što je zdrav za naš organizam i pozivam svu djecu koja imaju poteškoće da dođu na ovaj kamp", rekao je Leo Pintar.

Do sada su MoveNow kampovi održani diljem Hrvatske i okupili oko 400 djece i mladih, a dio su Allianzove globalne strategije društveno odgovornog poslovanja, usmjerene na poticanje što većeg broja mladih na bavljenje sportom te na izgradnju održivije i uključivije budućnosti. Kroz program se jasno vidi da kampovi nisu važni samo zbog sporta, nego i zbog stvaranja okruženja u kojem djeca dobivaju priliku za kretanje, druženje i upoznavanje vlastitih mogućnosti. MoveNow kampovi dokaz su koliko je inkluzija važna za društvo koje želi stvarati jednake prilike, smanjivati barijere i poticati razvoj. Atmosferu s ovog, ali i svih dosadašnjih druženja pogledajte na društvenim mrežama.