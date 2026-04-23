Bioteka kroz dvogodišnji program i mrežu mentora iz industrije pokazuje kako izgleda održiv model za djecu iz ranjivih skupina

U vremenu kada pristup kvalitetnom obrazovanju i dalje često ovisi o socioekonomskom statusu, udruga Bioteka razvija model koji pokazuje da to ne mora biti pravilo.

Kroz dvogodišnji STEM program za 30 djece iz ranjivih skupina do sada je provedeno više od 70 sati edukacije. Program je za polaznike u potpunosti besplatan zahvaljujući donacijama u iznosu od gotovo 40.000 eura, koje su osigurale tvrtke i partneri poput Zaklade Infobip, Podravke, Janafa i drugih.

Posebnost programa je u njegovoj strukturi: čak 70% sredstava dolazi iz poslovnog sektora, dok radionice vode mentori; stručnjaci iz STEM područja koji volontiraju i prenose svoja znanja djeci kroz praktičan rad. Rezultati su već vidljivi. Na jednoj od radionica polaznici su kombinirali tehnologiju i društvenu odgovornost te izrađivali web stranice na temu pomoći napuštenim životinjama. Djeca, od 7 do 11 godina, učila su osnove HTML-a i CSS-a te vlastite ideje pretvarala u konkretna digitalna rješenja.

Mentorica na programu, inženjerka Lada Kovjanić, ističe kako su djeca pokazala iznimnu razinu angažmana: "Najviše me iznenadio stupanj empatije prema životinjama kod djece, koji često ni odrasli nemaju, kao i njihova maštovitost u rješavanju problema."

Osim tehničkih vještina, program razvija i kritičko razmišljanje, svijest o okolišu i društvenu odgovornost. "Mladi su graditelji budućnosti i važno je da razumiju svijet oko sebe i aktivno sudjeluju u njegovom oblikovanju," dodaje.

U Bioteki ističu kako je cilj programa dugoročno omogućiti jednak pristup STEM obrazovanju te proširiti model na veći broj djece. Zbog toga pozivaju tvrtke i pojedince da se uključe - kroz donacije ili volontiranje i postanu dio inicijative koja već pokazuje konkretne rezultate.

