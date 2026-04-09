Veza između manjka kretanja i porasta anksioznosti te depresije koju moderni svijet predugo ignorira

Moderna svakodnevica većinu nas je prikovala za stolice. Bilo da radimo u uredu, učimo ili se opuštamo uz serije, sjedimo prosječno osam do deset sati dnevno. I dok su fizičke posljedice poput bolova u leđima i pretilosti općepoznate, znanost sve glasnije upozorava na razoran utjecaj sjedilačkog načina života na naše mentalno zdravlje.

Naš mozak i tijelo nisu dizajnirani za mirovanje; oni su evoluirali kroz kretanje, a dugotrajna statičnost šalje pogrešne signale našem živčanom sustavu.

Jedan od ključnih razloga zašto sjedilački način života kvari raspoloženje je kemija mozga.

Tjelesna aktivnost prirodno potiče lučenje endorfina, serotonina i dopamina - hormona sreće i zadovoljstva. Kada sjedimo satima, razina ovih neurotransmitera opada, što nas ostavlja ranjivima na osjećaje letargije, beznađa i iritabilnosti. Nedostatak kretanja također podiže razinu kortizola, hormona stresa, jer tijelo ne dobiva priliku "izbaciti" napetost kroz fizički rad, što s vremenom može dovesti do kronične anksioznosti.

Nadalje, sjedilački način života često ide ruku pod ruku s društvenom izolacijom i pretjeranim vremenom ispred ekrana. Kada sjedimo, često smo sami s digitalnim uređajima, što može pojačati osjećaj usamljenosti i neadekvatnosti dok se uspoređujemo s drugima na društvenim mrežama. Manjak cirkulacije tijekom sjedenja također znači da mozak dobiva manje kisika i nutrijenata, što rezultira "moždanom maglom", padom koncentracije i kognitivnim umorom.

Upravo taj umor često nas sprječava da se pokrenemo, stvarajući začarani krug pasivnosti.Osim bioloških faktora, sjedenje utječe i na naše samopouzdanje. Osjećaj tjelesne tromosti često se reflektira na mentalnu sliku o sebi. S druge strane, čak i kratka šetnja može promijeniti perspektivu, pružiti osjećaj postignuća i poboljšati kvalitetu sna, koji je stup mentalne stabilnosti. Ljudi koji provode previše vremena sjedeći češće pate od nesanice jer njihova tijela nisu potrošila energiju potrebnu za dubok, regenerativni san.

Srećom, rješenje ne zahtijeva nužno ekstremne promjene. Ključ je u razbijanju dugih intervala sjedenja. Uvođenje "mikro-pauza" za istezanje, stajanje tijekom telefonskih poziva ili kratka šetnja nakon obroka mogu značajno smanjiti rizik od depresivnih epizoda. Važno je shvatiti da vježbanje nije samo alat za oblikovanje tijela, već nužna higijena uma.

Pokret je prirodni antidepresiv koji nam je uvijek nadohvat ruke - samo trebamo ustati i zakoračiti. Pa onda, krenite, što se čeka?!