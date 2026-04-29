Danas vam pišemo kako bismo podijelili sjajne vijesti iz Europskog parlamenta. Naš Pokret je danas ostvario dvije važne pobjede...

Po prvi put je Moj glas, moj izbor uključen u proračunske dokumente EU-a.

Parlament je u proračunske smjernice za 2027. i u privremeno izvješće o sljedećem višegodišnjem proračunu EU-a pod nazivom „Višegodišnji financijski okvir" koji će obuhvatiti razdoblje od 2028. do 2034. godine uključio referencu na „Moj glas, moj izbor".

Za budućnost ženskih prava u EU, najvažniji je jasan zahtjev Europskog parlamenta za sljedeći višegodišnji proračun EU:

„[Europski parlament] ponavlja da bi trebalo osigurati odgovarajuća sredstva za borbu protiv nasilja na temelju spola te za podršku seksualnom i reproduktivnom zdravlju i uslugama, organizacijama za ženska prava te inicijativama i tijelima EU-a koji promiču istinsku jednakost među ljudima, bez obzira na njihov spol, dob, seksualnu orijentaciju ili rasu; u tom smislu ističe komunikaciju Komisije nakon rezolucije Parlamenta iz prosinca 2025. o Europskoj građanskoj inicijativi (ECI) 'Moj glas, moj izbor';"

Podrška dijelovima teksta s nazivom "Moj glas, moj izbor" bila je ogromna, 435 glasova za i samo 135 protiv.

Ohrabruje nas široka politička podrška koja je još jednom pokazana našem jednostavnom i temeljnom zahtjevu: da svaka žena mora imati pravo sigurno ostvarivati ​​svoju slobodu izbora.

U nadolazećim mjesecima, naš će prioritet biti osigurati da pozitivan odgovor Europske komisije na program "Moj glas, moj izbor" počne prerasti u konkretnu podršku ženama diljem Europe.

DONIRAJ

Dio našeg tima trenutno je u Španjolskoj, gdje sudjeluje na sastancima civilnog društva sa španjolskom vladom, koja predlaže ustavni amandman kojim bi se državi dala odgovornost za jamčenje jednakog pristupa pobačaju, zajedno sa svim povezanim zdravstvenim i reproduktivnim pravima.

Zaštita i jačanje reproduktivnih prava na nacionalnoj i europskoj razini su ključni. Svaki ovakav korak je važan.