30 godina RUTF-a
30 godina terapeutske hrane koja spašava živote, dok je milijuni djece diljem svijeta i dalje trebaju
Već tri desetljeća, mala vrećica obogaćene paste od kikirikija predstavlja jedan od najučinkovitijih alata u borbi protiv teške akutne pothranjenosti, najsmrtonosnijeg oblika pothranjenosti kod djece mlađe od pet godina.
Danas više od 12 milijuna djece diljem svijeta pati od teške pothranjenosti. Kako se sukobi, klimatski šokovi i pritisci na financiranje intenziviraju, osiguravanje predvidive i neprekinute opskrbe terapeutskom hranom spremnom za uporabu (RUTF) potrebnije je nego ikada prije - upozoravaju iz UNICEF-a, koji je najveći svjetski dobavljač terapeutske hrane za spašavanje dječjih života.
Prvi put razvijen 1996. godine, RUTF je donio revoluciju u liječenju teškog i naglog gubitka tjelesne mase omogućivši da se djeca bez medicinskih komplikacija liječe kod kuće, čime se smanjila potreba za hospitalizacijom, troškovi za obitelji te rizik od sekundarnih infekcija.
Danas je RUTF, kao ključna komponenta pristupa liječenju pothranjenosti temeljenog na zajednici, uvelike promijenio način na koji se pruža skrb i liječenje koje spašava živote djece. Time je doprinio povijesno najnižim razinama sprječivih smrtnih slučajeva djece na globalnoj razini.
Iako obilježavanje 30 godina upotrebe RUTF-a predstavlja značajan napredak u javnom zdravstvu, ono je istodobno i poziv na hitnu akciju: puni spektar usluga nutritivnog liječenja, uključujući terapeutsko mlijeko, potrebno je dodatno proširiti kako bi se sustav učinio otpornijim na poremećaje u opskrbi, kako bi se smanjili troškovi te kako bi se osiguralo da svako dijete koje treba liječenje ima pristup terapeutskoj hrani.
„Ova mala, ali iznimno snažna vrećica terapeutske hrane temeljno je promijenila način na koji liječimo djecu s teškom pothranjenošću", izjavila je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. „Vidjela sam kako se djeca koja pate od akutne pothranjenosti vraćaju u život kada se liječe RUTF-om. Ova terapija osnažila je obitelji stavljajući u njihove ruke liječenje koje spašava živote. Nijedno dijete ne bi smjelo umrijeti od pothranjenosti u svijetu izobilja."
Ključne činjenice povodom 30 godina terapeutske hrane spremne za uporabu (RUTF):
Djeca s teškom akutnom pothranjenošću premršava su za svoju visinu; njihov je imunološki sustav oslabljen do te mjere da i uobičajene dječje bolesti mogu postati smrtonosne, a rizik od smrti 12 je puta veći u usporedbi s normalno uhranjenom djecom.
Trenutačno je 42,8 milijuna djece pogođeno akutnom pothranjenošću, od čega 12,2 milijuna djece ima teški oblik - najsmrtonosniji.
RUTF se pokazao iznimno učinkovitim, sa stopom oporavka od 90 posto, među djecom koja pate od teške akutne pothranjenosti.
U 2025. godini UNICEF je pregledao 255 milijuna djece diljem svijeta na pothranjenost te liječio više od 9 milijuna djece pogođene ovim stanjem.
Terapeutska hrana, proizvedena od kikirikija, obranog mlijeka u prahu, ulja, šećera te esencijalnih vitamina i minerala, namijenjena je djeci u dobi od 6 do 59 mjeseci s teškim gubitkom tjelesne mase.
Jedna vrećica RUTF-a od 92 g osigurava 500 kalorija, pomažući teško pothranjenoj djeci da povrate tjelesnu masu i ojačaju imunitet tijekom liječenja. Njegova kremasta tekstura te blago slatko-slani okus čine ga prihvatljivim za djecu.
RUTF dolazi u obliku guste paste na bazi ulja i kikirikija te s razlogom - ne sadrži vodu, što sprječava razvoj bakterija. Ova formula osigurava sigurnost proizvoda u svim uvjetima, uključujući vlažna okruženja, bez potrebe za hlađenjem. Rok trajanja iznosi 24 mjeseca.
Danas je RUTF i dalje jedini izvanbolnički tretman za akutnu pothranjenost djece koji preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
UNICEF je najveći svjetski nabavljač RUTF-a. Između 2003. i 2025. godine UNICEF je nabavio i isporučio ukupno 8,7 milijardi vrećica RUTF-a diljem svijeta, podupirući oporavak milijuna djece.
U 2023. godini UNICEF je isporučio gotovo 1,1 milijardu vrećica RUTF-a kao odgovor na globalnu prehrambenu krizu nakon pandemije bolesti COVID-19 - što predstavlja rekordnu godišnju količinu.
Etiopija je zemlja koja je primila najveće količine RUTF-a koje je nabavio UNICEF. Na temelju podataka za razdoblje 2003. - 2025., u Etiopiju je isporučeno 1,6 milijardi vrećica RUTF-a u vrijednosti od 296 milijuna američkih dolara, pri čemu se ondje godišnje liječi najmanje 500.000 djece s teškim gubitkom tjelesne mase.
Jedna kartonska kutija RUTF-a, koja sadrži 150 vrećica, dovoljna je za liječenje jednog djeteta tijekom 6 - 8 tjedana, do potpunog oporavka, uz redovito praćenje, medicinsku skrb i savjetovanje.
RUTF je primjer uspješne javno-privatne suradnje. UNICEF nabavlja RUTF od 21 dobavljača širom svijeta, od kojih se 18 nalazi u zemljama s visokom stopom pothranjenosti djece ili u njihovoj blizini. Lokalna proizvodnja, uz mogućnost opskrbe drugih zemalja, ključna je za brzi odgovor na krize pothranjenosti, osobito u kontekstu globalnih poremećaja u lancima opskrbe.
