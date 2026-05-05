30 godina terapeutske hrane koja spašava živote, dok je milijuni djece diljem svijeta i dalje trebaju

Već tri desetljeća, mala vrećica obogaćene paste od kikirikija predstavlja jedan od najučinkovitijih alata u borbi protiv teške akutne pothranjenosti, najsmrtonosnijeg oblika pothranjenosti kod djece mlađe od pet godina.

Danas više od 12 milijuna djece diljem svijeta pati od teške pothranjenosti. Kako se sukobi, klimatski šokovi i pritisci na financiranje intenziviraju, osiguravanje predvidive i neprekinute opskrbe terapeutskom hranom spremnom za uporabu (RUTF) potrebnije je nego ikada prije - upozoravaju iz UNICEF-a, koji je najveći svjetski dobavljač terapeutske hrane za spašavanje dječjih života.

Prvi put razvijen 1996. godine, RUTF je donio revoluciju u liječenju teškog i naglog gubitka tjelesne mase omogućivši da se djeca bez medicinskih komplikacija liječe kod kuće, čime se smanjila potreba za hospitalizacijom, troškovi za obitelji te rizik od sekundarnih infekcija.

Danas je RUTF, kao ključna komponenta pristupa liječenju pothranjenosti temeljenog na zajednici, uvelike promijenio način na koji se pruža skrb i liječenje koje spašava živote djece. Time je doprinio povijesno najnižim razinama sprječivih smrtnih slučajeva djece na globalnoj razini.

Iako obilježavanje 30 godina upotrebe RUTF-a predstavlja značajan napredak u javnom zdravstvu, ono je istodobno i poziv na hitnu akciju: puni spektar usluga nutritivnog liječenja, uključujući terapeutsko mlijeko, potrebno je dodatno proširiti kako bi se sustav učinio otpornijim na poremećaje u opskrbi, kako bi se smanjili troškovi te kako bi se osiguralo da svako dijete koje treba liječenje ima pristup terapeutskoj hrani.

„Ova mala, ali iznimno snažna vrećica terapeutske hrane temeljno je promijenila način na koji liječimo djecu s teškom pothranjenošću", izjavila je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. „Vidjela sam kako se djeca koja pate od akutne pothranjenosti vraćaju u život kada se liječe RUTF-om. Ova terapija osnažila je obitelji stavljajući u njihove ruke liječenje koje spašava živote. Nijedno dijete ne bi smjelo umrijeti od pothranjenosti u svijetu izobilja."

Ključne činjenice povodom 30 godina terapeutske hrane spremne za uporabu (RUTF):