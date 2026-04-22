Zašto je vitamin B12 ključan za kognitivne funkcije i kako prepoznati simptome manjka koji pogađa milijune ljudi

Kada razmišljamo o zdravlju mozga, prve asocijacije su obično rješavanje križaljki, učenje stranih jezika ili izbjegavanje stresa. Ipak, neurolozi sve glasnije upozoravaju na jedan fiziološki faktor koji često zanemarujemo, a koji može biti presudan za očuvanje naše oštrine i pamćenja: vitamin B12 (kobalamin). Iako je ovaj nutrijent neophodan za rad svake stanice u tijelu, mozak je organ koji najbrže i najteže osjeća njegov nedostatak.

Nevidljivi zaštitnik živčanog sustava

Vitamin B12 igra ključnu ulogu u proizvodnji mijelina, zaštitne ovojnice oko naših živaca koja omogućuje brz i učinkovit prijenos signala između neurona. Bez dovoljno B12, ova se zaštita počinje trošiti, što dovodi do "kratkih spojeva" u komunikaciji unutar mozga. Osim toga, ovaj je vitamin nužan za sintezu neurotransmitera poput serotonina i dopamina, koji reguliraju naše raspoloženje i motivaciju.Istraživanja su pokazala da kronični manjak može dovesti do smanjenja volumena mozga, odnosno atrofije, što je proces koji se povezuje s ubrzanim starenjem i povećanim rizikom od razvoja demencije. Srećom, liječnici ističu da je kognitivni pad uzrokovan nedostatkom ovog vitamina jedan od rijetkih koji se može preokrenuti ako se otkrije na vrijeme.

Zašto nam ga nedostaje?

Procjenjuje se da manjak vitamina B12 ima oko 6 % osoba mlađih od 60 godina, dok taj broj kod starije populacije raste na gotovo 20 %. Problem nije uvijek u tome što ga ne konzumiramo dovoljno, već u tome što ga naše tijelo s godinama sve teže apsorbira. Želučana kiselina, koja je neophodna za oslobađanje vitamina iz hrane, prirodno opada s dobi, a određeni lijekovi (poput onih za žgaravicu ili dijabetes) mogu dodatno blokirati taj proces.Osobito su ugrožene osobe koje ne konzumiraju meso i mliječne proizvode, budući da se B12 prirodno nalazi isključivo u namirnicama životinjskog podrijetla.Kako prepoznati manjak?Simptomi se često razvijaju polako i lako ih je zamijeniti za umor ili stres. Prvi znakovi obično uključuju:

"Maglu" u glavi: Osjećaj zbunjenosti, otežano pronalaženje riječi i zaboravljivost.

Promjene raspoloženja: Neobjašnjiva razdražljivost ili depresivni osjećaji.

Fizički umor: Unatoč dovoljnom odmoru, osjećate se iscrpljeno.

Trnce u rukama i nogama: Znak da živčani sustav trpi štetu.

Kako nahraniti mozak?

Najbogatiji prirodni izvori vitamina B12 su jetrica, srdele, jaja i crveno meso. Za one koji imaju poteškoća s apsorpcijom ili se hrane biljno, suplementacija je siguran i učinkovit način nadoknade. Provjera razine B12 u krvi jednostavan je laboratorijski test koji može pružiti ključne informacije o zdravlju vašeg uma.Vaš mozak je najsloženiji stroj u svemiru - pobrinite se da ima "gorivo" koje mu je potrebno da bi vas služio još desetljećima.