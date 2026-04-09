Velika Linkin Park fešta u petak u Vintageu, poznata i satnica, svratite i uživajte!

Legendarni Mađari iz Piknik Parka vraćaju se u Vintage Industrial Bar, klub u kojem su započeli svoju hrvatsku avanturu, nakon dugih devet godina. Od te 2017. godine u Zagrebu su nastupili čak 17 puta pa se može reći da je to bila ljubav na prvi pogled koja očito traje i danas, jer se za njihove koncerte uvijek traži ulaznica više. Nakon fantastičnog nastupa u studenom, Piknik Park još će jednom prirediti večer za pamćenje, baš kako samo oni to znaju, uz najveće hitove Linkin Parka.

Ulaznice za koncert u petak, 10. travnja po cijeni od 13 eura nabavite preko Hangtime weba. Na ulazu će, ako ih ostane, koštati 16 eura.

SATNICA:

20:30 Vrata

22:00 Piknik Park

"Teško nam je povjerovati da je već prošlo devet godina od našeg prvog nastupa u Zagrebu. Nismo tada mogli ni zamisliti da će nam to postati jedna od najdražih destinacija, gdje se, bez pretjerivanja, već osjećamo kao kod kuće. Spremit ćemo i pokoje iznenađenje, zato nemojte propustiti ovaj koncert. Vidimo se u petak u Vintageu", izjavili su, poslovično dobro raspoloženi momci iz Piknik Parka.

PIKNIK PARK je Linkin Park tribute bend iz Budimpešte koji postoji već niz godina i najpoznatiji je LP tribute u Europi, što i sami vole istaknuti u svojim promotivnim materijalima. I to s razlogom. Svirali su diljem Europe, na brojnim festivalima i u klubovima, no zagrebačku publiku ističu kao jednu od najdražih i najvjernijih, što se svaki put potvrdi na njihovim koncertima. Tko je bio, znat će. Zbilja nije fraza.

Svi koji dođu u petak u Vintage osjetit će iz prve ruke što znači kad cijeli klub uglas pjeva od prve do posljednje pjesme: od "One Step Closer" i "Crawling" preko "New Divide" i "Numb" do "In The End" i "Breaking The Habit". Bit će tu, naravno, i pokoji hit Linkin Parka s novom pjevačicom Emily Armstrong. Nabavite svoje ulaznice na vrijeme.