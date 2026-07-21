Suplementi za dugovječnost: znanstveno utemeljeni dodaci prehrani koji vam mogu pomoći da doživite stotu

Svatko od nas teži dugom, zdravom i ispunjenom životu. Dok genetika igra određenu ulogu, suvremena znanost sve više naglašava važnost epigenetike - načina na koji naša prehrana, stil života i okolina utječu na ekspresiju gena. Danas istraživači dugovječnosti ne traže samo načine kako produžiti životni vijek (engl. lifespan), već kako maksimalno produžiti period zdravog života bez kroničnih bolesti (engl. healthspan). Uz uravnoteženu prehranu i redovitu tjelovježbu, specifični dodaci prehrani postaju ključni saveznik u borbi protiv starenja na staničnoj razini. U nastavku otkrivamo najvažnije suplemente koji, prema mišljenju vodećih stručnjaka, dokazano usporavaju biološki sat i pomažu vam da doživite stotu.

1. NMN i NAD+ prekursori: gorivo za staničnu energiju i obnovu

Jedan od najvećih hitova u svijetu anti-aging medicine su prekursori nikotinamid adenin dinukleotida (NAD+), među kojima se najviše ističe NMN (nikotinamid mononukleotid). NAD+ je koenzim prisutan u svakoj stanici našeg tijela, neophodan za proizvodnju energije u mitohondrijima i popravak oštećene DNA.

Pad s godinama : Kako starimo, razina NAD+ u tijelu drastično opada, što dovodi do staničnog starenja i slabljenja organizma.

Aktivacija sirtuina: Suplementacija NMN-om podiže razinu NAD+ i aktivira sirtuine - takozvane "gene dugovječnosti" koji reguliraju stanično zdravlje i štite od metaboličkih bolesti.

Redovito uzimanje NMN-a podržava kognitivne funkcije, održava elastičnost krvnih žila i pruža tijelu mladenačku energiju.

2. Resveratrol i pterostilben: moćni antioksidansi iz prirode

Resveratrol je prirodni polifenol koji se nalazi u kožici crnog grožđa, borovnicama i crnom vinu. Postao je slavan zahvaljujući istraživanjima koja su pokazala da oponaša efekte kalorijske restrikcije - jednog od najpouzdanijih načina za produljenje života kod sisavaca.

Sinergija s NMN-om : resveratrol djeluje kao gas za sirtuine, dok im NAD+ služi kao gorivo, zbog čega ih stručnjaci najčešće preporučuju uzimati zajedno.

Pterostilben kao alternativa: sve popularnija kemijska varijanta resveratrola je pterostilben, koji ima znatno bolju bioraspoloživost, što znači da ga tijelo lakše i učinkovitije apsorbira.

Ovi spojevi snažno neutraliziraju slobodne radikale, smanjuju kronične upalne procese u tijelu i štite zdravlje srca.

3. Koenzim Q10 (CoQ10): zaštita srca i mitohondrija

Naše stanice ovise o mitohondrijima, malim tvornicama energije. Koenzim Q10 igra ključnu ulogu u tom procesu, a njegove najviše koncentracije nalaze se u organima koji troše najviše energije - prvenstveno u srcu.

Očuvanje kardiovaskularnog sustava : Starenjem se prirodna proizvodnja CoQ10 smanjuje, što može oslabiti srčani mišić.

Oblik ubikinola: Prilikom odabira suplemenata, preporučuje se potražiti aktivni oblik poznat kao ubikinol, jer ima višestruko bolju apsorpciju u usporedbi s običnim ubikinonom.

CoQ10 sprječava oksidaciju LDL kolesterola, čuva zdravlje arterija i štiti mozak od neurodegenerativnih promjena.

4. Omega-3 masne kiseline: protiv upala i za dugovječnost mozga

Kronična upala niskog intenziteta (tzv. inflammaging) smatra se glavnim pokretačem gotovo svih bolesti povezanih sa starenjem. Visokokvalitetno riblje ulje bogato Omega-3 masnim kiselinama (EPA i DHA) jedno je od najistraženijih i najvažnijih sredstava za gašenje tih upalnih procesi.

Zdravlje mozga i očuvanje kognicije : DHA je ključna komponenta staničnih membrana u mozgu te pomaže u očuvanju pamćenja i prevenciji demencije.

Održavanje duljine telomera: Neka istraživanja sugeriraju da visoke razine Omega-3 kiselina usporavaju skraćivanje telomera - završetaka kromosoma čija duljina određuje našu biološku starost.

5. Vitamin D3 + K2: temelj za snažne kosti i čiste arterije

Kombinacija vitamina D3 i K2 ključna je za svakoga tko želi doživjeti duboku starost u punoj mobilnosti. Vitamin D3 regulira imunitet i apsorpciju kalcija, no bez vitamina K2, taj kalcij može završiti na pogrešnim mjestima.