Sve je spremno: sutra počinje novo izdanje omiljenog umjetničkog festivala u Bolu na Braču, Graffiti na Gradele

Festivalske pripreme su u punom jeku, ekipa je već krenula pristizati u Bol, a umjetnici počinju s oslikavanjem zidova. Ovogodišnje izdanje Graffita na Gradele ponovno će podići ljestvicu korak iznad s brojnim sadržajima i popratnim programom.

Graffiti scena iz cijele Europe stiže u Bol

Dnevni program i ove će godine okupiti neka od najzanimljivijih imena europske i regionalne mural i graffiti scene koja će tijekom festivala oslikavati murale i Bol ponovno pretvoriti u cjelogodišnju izložbu na otvorenome.

U Bol stižu umjetnici iz Njemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije: DXTR, Gizem Erdem, Takir, Molerajj, Zmaja, Endo, Zian, Chez 186, Sarme, Senk, Casino, Erol Sjajni, Tužni Marin, Rakun i Glitchboy2000. Posjetitelji će tijekom festivala ponovno moći iz prve ruke pratiti nastajanje novih murala i velikih zidnih radova koji iz godine u godinu ostaju trajni podsjetnik na festivalsko izdanje i dodatno obogaćuju vizualni identitet Bola.

Koncerti u 585 Clubu na Zlatnom ratu

Ovogodišnji večernji program ponovno je u 585 Club, gdje će se tijekom festivalskih dana izmjenjivati neka od najaktualnijih imena domaće i regionalne scene. Od rapa i trapa do suvremenog pop zvuka, ovogodišnji lineup donosi presjek izvođača koji trenutačno vladaju regionalnom glazbenom scenom.Tako ćemo slušati Vojka V, Baksa, Boru Balbou, Luzere, Krešu Bengalku , Shtosmo, Hiljsona Mandelu, Miach, Sjenu, Buntai, Ragazzi i Galkea.

Objavljenu satnicu po danima možete vidjeti ovdje.

Uz crtanje murala, graffiti jamove, radionice, battleove, sportske aktivnosti i dnevni chill na Bijeloj kući, večernji program, za vikend, ponovno donosi koncerte i partyje koji će trajati do ranih jutarnjih sati.

Poseban dio programa

Poseban dio ovogodišnjeg programa bit će i izložba "Soft Letters" umjetnice Antonije Bačić (Neea), naše službene dizajnerice festivala, Izložba će biti postavljena u galeriji Doma kulture od srijede, 22. srpnja. Sprema se i program s bolskim umjetnikom Ivicom Jakšićem Čokrićem Pukotom, uz nastup Šo!Mazgoona ispred bolskog kafića Marinero.

Female Street Art Incubator

Festival će ove godine biti i domaćin međunarodnog projekta Female Street Art Incubator te ceremonije dodjele nagrade Female Rising Star Award. Riječ je o projektu koji kroz edukaciju, mentorstvo, umjetničke rezidencije i međunarodno povezivanje podržava umjetnice u street artu iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Tijekom programa sudionice razvijaju vlastite mural projekte koji ulaze u konkurenciju za nagradu koja uključuje financijsku podršku i realizaciju murala u jednoj od partnerskih zemalja.

Festivalski merch

Uz sve to, i ove godine stiže limited edition festivalski merch koji će se moći uloviti isključivo tijekom trajanja festivala u Bolu. Uz dnevni program koji je besplatan za sve posjetitelje, festivalske ulaznice za večernji dio programa dostupne su putem linka.

Sve novosti, satnicu programa i posljednje festivalske najave pratite na službenim kanalima Graffiti na Gradele festivala na Facebooku i Instagramu.

Vidimo se u Bolu!