Dešifrirani dokumenti iz vremena Hladnog rata i najnoviji radarski snimci ponovno su pokrenuli teorije o mitskoj "Dvorani zapisa" – jesu li dokazi napokon ugledali svjetlo dana?

Najveći arheološki misterij svijeta ponovno je u središtu pozornosti nakon što je u javnost procurio dešificirani dokument američke obavještajne agencije CIA-e iz 1952. godine. U tom arhivskom spisu, koji je služio kao inventar fotografskih negativa iz Egipta, izričito se navodi pojam "Hram ispod Sfinge" (Temple under Sphinx). Za teoretičare zavjera i alternativne istraživače ovo nije obična administrativna pogreška, već krunski dokaz da svjetske vlade već desetljećima skrivaju postojanje tajne podzemne knjižnice ili hrama ispod platoa u Gizi.

Što je mitska "Dvorana zapisa"?

Ideja o skrivenom arhivu ispod Velike sfinge nije nova. Tijekom 1930-ih godina, poznati američki vidovnjak Edgar Cayce predvidio je da će ispod desne šape Sfinge biti otkrivena tajna komora. Prema njegovim tvrdnjama, ta Dvorana zapisa (Hall of Records) skriva cjelokupnu povijest i naprednu tehnologiju izgubljene civilizacije Atlantide, kao i drevne karte svijeta. Iako su je egiptolozi odmah odbacili kao mit, pojava CIA-inih dokumenata potaknula je pitanje: zašto bi vojna obavještajna agencija uopće kategorizirala takve podatke?

Znanstveni dokazi: što kažu radarski snimci?

Zanimljivo je da teorije o šupljinama ispod Sfinge nisu utemeljene samo na vidovnjačkim vizijama ili starim dokumentima. Moderna tehnologija donijela je intrigantne fizičke dokaze:

: tim predvođen dr. Thomasom Dobeckim i Johnom Anthonyjem Westom proveo je analize oko Sfinge i otkrio upravo ispod prednjih šapa spomenika. Japanski istraživački timovi : tijekom devedesetih, stručnjaci sa Sveučilišta Waseda koristili su georadar (GPR) i potvrdili postojanje podzemnih tunela i potencijalnih komora u vapnencu ispod samog tijela Sfinge.

: tijekom devedesetih, stručnjaci sa Sveučilišta Waseda koristili su georadar (GPR) i potvrdili postojanje podzemnih tunela i potencijalnih komora u vapnencu ispod samog tijela Sfinge. Najnovija SAR tehnologija (2026.): nedavno su talijanski i škotski istraživači upotrijebili napredni radari sa sintetičkom aperturesom (SAR). Njihovi najnoviji rezultati sugeriraju postojanje masivnih vertikalnih okna, spiralnih stubišta i međusobno povezanih podzemnih struktura duboko ispod Gize.

Zašto su istraživanja zaustavljena?

Unatoč tehnološkim potvrdama da ispod spomenika doista postoje prazni prostori, daljnja iskapanja na toj specifičnoj lokaciji službeno su zaustavljena. Glavni egipatski egiptolog, dr. Zahi Hawass, godinama strogo demantira ove teorije. Hawass ustraje u tvrdnji da ispod šapa nema ničega osim čvrste stijene te da su sve otkrivene šupljine zapravo prirodne pukotine u vapnencu nastale pod utjecajem podzemnih voda. Egipatske vlasti navode zaštitu integriteta i stabilnosti samog spomenika kao glavni razlog zabrane dubokog bušenja.

Bilo da se radi o prirodnim geološkim formacijama ili o namjerno zapečaćenom hramu drevne civilizacije, CIA dokumenti o Sfingi osigurali su da ova rasprava ostane jedna od najuzbudljivijih tema na internetu. Dok napredna tehnologija skeniranja svakim danom postaje sve preciznija, tajne pijeska u Gizi i dalje čekaju svoje službeno razotkrivanje.