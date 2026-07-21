Rambo Amadeus vraća se u svoj omiljeni zagrebački klub, a u Saxu će u sklopu nove sezone nastupiti u subotu 14. studenog 2026.

Rambo ponovo nastupa u klubu koji je do sada rasprodao nebrojeno puta, a u Palmotićevu se vraća kao prvo veliko ime nove klupske sezone u Saxu. Kultni glazbenik, kompozitor i performer predstavit će još jedan nekonvencionalni koncert i glazbu koja spaja jazz, rock, funk i satiru u jedinstveni izričaj.

Rambo Amadeus - "Urbano"

Antonije Pušić, javnosti poznat kao Rambo Amadeus, na sceni se pojavio sada već davne 1988. godine. U naslijeđe je već ostavio izuzetna autorska djela poput „Jemo voli jem", „Glupi hit", „Urbano, samo urbano", „Plastik fantastik", „Otišo je svak ko valja", „Turbofolk", „Dik tu kava", „Rano za početak, prekasno za kraj", „E moj Rambo, ostara se", „O'ruk, sad ga lomi" ili „Privatizovat".

Crnogorski kantautor, čovjek nepresušne inspiracije koji je kumovao nazivu „turbo folk", poznat je po britkosti i satiričnim tekstovima te vrhunskom glazbenom virtuoznošću. Film „Radio Rambo Amadeus" redatelja Dušana Varde prati razmišljanja, probe i razvoj njegove ideje iz 2022. kada je odlučio pokrenuti svoj radioprogram. Uz umjetničke cikluse „Tribute samom sebi" ili „Kult Ličnosti" u kojem se poigrava s navikama nekritičkog društva, Rambo Amadeus od koncerta pravi ritual i spektakl.

Rambo Amadeus - "Brod budala"

Ulaznice za Ramba u Saxu su u prodaji po prvoj cijeni od 20 eura, a dostupne su u sustavu Core Event.

Organizator koncerta je klub Sax.