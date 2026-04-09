Pub kvizovi u Zagrebu danas
Pub kvizovi su na vrhuncu popularnosti, evo što se danas nudi u gradu...
Pub kvizovi večeras (Arhiva)
Pub kvizovi u gradu
Pub kviz, 19h - Cherry Tree
Pub kviz, 19h - Teatar bar
Lucky Quiz, 20h - Valentino bar
Kviz općeg znanja, 20h - PriMarius
Kviz općeg znanja, 20h - Spunk
Kwizard pub kviz, 20h - Caffe bar Trezor
Kviztopija 20h - Belgravia caffe
Najgori kviz, 20h - Backstage caffe
Pub kviz, 20h - The Bar
Kvizdarija, 20h - Caffe bar Johnny Be Good
Filmski KRiP kviz, 20h - Metropolis bar
Glazbeni kviz, 20h - Grof Melin
Nogometni kviz, 20h - IQ bar
09.04.2026. 03:03:00
Quizeraj - kviz općeg znanja u četvrtak 03.11. u 20:00 sati
Četvrtak 20.04. U 19:30
Prijave na 0916027573
Vidimo se!
Pozivamo vas da sutrašnju subotnju večer provedete na humanitarnom kvizu Marijinih obroka!
je li znate za koji F1 kviz kroz par mjeseci?
Kvizovi: Oliver Twist Pub (TKALČA) 19:30 ==> 30.3., 9.4., pa od 20.4. svaki ponedjeljak (LIGA)
Elit bar (SESVETE) SVAKI PETAK U 20.00
Pulse bar - NE ZABORAVI STIHOVE, Svaki drugi utorak počevši od 31.3.
Srdačan pozdrav, Tim Kvizotonik
