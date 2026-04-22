Poznata bajka pod utjecajem klimatskih promjena
WWF Adria objavila je edukativni animirani film kojim približava važnost očuvane prirode za život kakav poznajemo
Povodom Dan planeta Zemlje, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF objavila je kratki animirani film „Malo drugačija priča o princezi i žapcu". Edukativna priča namijenjena djeci, roditeljima, učiteljima i svima koji s rade s djecom, na jednostavan i blizak način približava zašto su voda, rijeke, močvare i prirodna staništa toliko važni za život kakav poznajemo.
Naizgled poznata bajka ovdje dobiva neočekivani zaokret. Umjesto klasične priče, gledatelji ulaze u svijet u kojem priroda ima glas - i poruku. Kroz vizualno privlačnu animaciju, djeca uče kako su voda, rijeke, močvare i prirodna staništa temelj života te koliko su svi procesi u prirodi međusobno povezani. Uče i kako obnovljena priroda pomaže ublažiti posljedice klimatskih promjena, poput poplava i suša, koje sve češće postaju dio naše svakodnevice.
Film je osmišljen kao alat za razgovor s najmlađima - jednostavan, razumljiv i zanimljiv da zadrži pažnju, ali i otvori važna pitanja. Stoga WWF poziva roditelje, odgojitelje, učitelje i sve koji rade s djecom da zajedno pogledaju film i iskoriste ga kao poticaj za razgovor o prirodi koja nas okružuje, i o tome kako je možemo bolje čuvati. Jer upravo djeca koja danas razumiju prirodu, sutra donose odluke koje će oblikovati naš planet.
Animirani film nastao je prema ideji i scenariju voditeljice WWF-ovog projekta Restoriver Ide Čarnohorski, uz dizajn i animaciju Zale Dizajn Studija, naraciju glumice Petre Cicvarić te produkciju WWF Adrije. Ovaj film objavljen je u sklopu projekta Restoriver, usmjerenog na obnovu riječnih obala i riparijskih područja duž Dunava i njegovih pritoka u Dunavskoj regiji izmijenjenih ljudskim intervencijama, s ciljem jačanja klimatske otpornosti i prirodnog zadržavanja vode, uz podršku Interreg programa za Dunavsku regiju i sufinanciranje Europske unije.
Ranije ove godine, projektom je u suradnji s projektnim partnerom JU Priroda grada Zagreba, u zagrebačkom parku Maksimir povećan retencijski kapacitet uz potok Maksimirec na tri lokacije, što će rezultirati s manje urbanih poplava, a više vode za životinje u sušnim razdobljima.
