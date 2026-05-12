Prijave su otvorene do 8. lipnja, a program je namijenjen mladima koji žele steći praktično iskustvo rada u multikulturalnom okruženju globalne kompanije

Kompanija Nestlé ponovno je otvorila prijave za Nestlé Summer's Cool, program međunarodne plaćene ljetne prakse namijenjene studentima završnih godina studija i onima koji su nedavno diplomirali. Prijave su otvorene do 8. lipnja, a odabrani polaznici sudjelovat će u edukaciji koji se održava od 6. do 24. srpnja.

Nestlé Summer's Cool se odvija u multikulturalnim timovima i kombinira online predavanja, interaktivne radionice te rad na konkretnim studijama slučaja. Polaznici imaju stalnu mentorsku podršku Nestlé stručnjaka iz različitih zemalja i poslovnih područja, uz snažan naglasak na praktično učenje i razvoj vještina relevantnih za suvremeno tržište rada.

Tri tjedna učenja, rada i povezivanja u međunarodnom okruženju

Tijekom tri tjedna programa polaznici stječu uvid u područja marketinga, e-poslovanja, prodaje, ljudskih resursa, financija i održivog razvoja, a istodobno razvijaju vještine timskog rada, komunikacije, kritičkog razmišljanja i emocionalne inteligencije. Po završetku programa dobivaju certifikat, ali i jasniju sliku vlastitih karijernih interesa te radnog okruženja u kojem se žele razvijati.

Širenje regionalne mreže: prvi put uključena i Moldavija

Ovogodišnje izdanje programa dodatno potvrđuje svoj međunarodni karakter. Uz Zagreb, Beograd, Sofiju, Bukurešt, Kijev i Lavov, programu se po prvi put pridružuje i Kišinjev, čime je obuhvaćeno ukupno sedam lokacija iz područja istočne i jugoistočne Europe.

Očekuje se sudjelovanje više od stotinu mladih iz regije, koji će zajedno učiti, razmjenjivati ideje i graditi kontakte koji često nadilaze samo trajanje prakse. U Hrvatskoj se program provodi od 2020. godine, a do danas je u njemu sudjelovalo više od 50 studenata, od kojih su neki nastavili svoj profesionalni razvoj unutar kompanije Nestlé.

Dio globalne inicijative Nestlé Needs YOUth

Nestlé Summer's Cool dio je globalne inicijative Nestlé Needs YOUth, koju je kompanija pokrenula kako bi mladima olakšala prijelaz iz akademskog svijeta u profesionalno okruženje. Inicijativa se provodi na globalnoj razini i do danas je podržala više od 10 milijuna mladih u razvoju znanja, vještina i zapošljivosti.