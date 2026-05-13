Svi detalji o vrućoj hokejaškoj romansi temeljenoj na bestseleru Elle Kennedy koja od danas osvaja male ekrane – saznajte gdje i kako gledati sve epizode odjednom.

Dugoočekivana Off-Campus serija službeno je započela s emitiranjem danas, 13. svibnja 2026. godine, ekskluzivno na streaming platformi Amazon Prime Video. Riječ je o televizijskoj adaptaciji planetarno popularnog književnog serijala autorice Elle Kennedy, koji je godinama vladao društvenim mrežama, posebice TikTok zajednicom pod oznakom BookTok.

Ako volite uzbudljive ljubavne priče, sportske drame i napetost između potpunih suprotnosti, ova televizijska poslastica stvorena je za vaš sljedeći binge-watch vikend.

O čemu se radi u prvoj sezoni?

Prva sezona serije vjerno prati radnju prvog romana iz serijala pod nazivom "The Deal" (Pogodba). Radnja je smještena na fiktivnom sveučilištu Briar University i prati elitni hokejaški tim te djevojke koje preokreću njihove svjetove.U središtu priče su dva potpuno različita lika:

Hannah Wells (glumi je Ella Bright): Pametna i povučena studentica glazbe koja ne podnosi hokejaše, ali očajnički treba privući pozornost svoje simpatije.

Garrett Graham (glumi ga Belmont Cameli): Šarmantni kapetan i glavna zvijezda sveučilišnog hokejaškog tima koji mora proći ispit iz filozofije kako bi zadržao svoje mjesto na ledu.

Kada Garrett shvati da je Hannah jedina dobila najvišu ocjenu, predlaže joj obostrano koristan dogovor. Ona će mu pomoći s instrukcijama, a on će glumiti njezinog dečka kako bi drugog studenta učinio ljubomornim. Naravno, lažni spojevi i napetost izvan terena brzo prerastaju u stvarne, vatrene osjećaje koji će testirati njihove granice.

Glumačka postava i produkcija

Iza projekta stoji provjereni kreativni tim predvođen autoricom serije Louisom Levy i izvršnom producenticom Ginom Fattore. Glumačku ekipu predvode mlade zvijezde u usponu. Kemija između Elle Bright i Belmonta Camelija već je u prvim najavama zapalila društvene mreže. Uz njih, u seriji se pojavljuju i poznata imena poput Stevea Howeyja, koji tumači lik Garrettovog oca, legende hokeja, te Mika Abdalla, Antonio Cipriano i Josh Heuston.

Kako gledati seriju u Hrvatskoj?

Ako se pitate kako gledati Off-Campus seriju, odgovor je jednostavan. Amazon Prime Video odlučio je odjednom lansirati svih 8 epizoda prve sezone. To znači da ne morate čekati tjedni izlazak novih nastavaka, već možete odmah pogledati cijelu priču. Sve što vam treba je aktivna pretplata na platformu Amazon Prime.

Ono što dodatno veseli sve obožavatelje jest informacija da je streaming gigant bio toliko siguran u uspjeh ovog projekta da je serija Off-Campus već obnovljena za drugu sezonu i prije samog današnjeg premijernog prikazivanja. Sljedeća sezona trebala bi se fokusirati na radnju druge knjige iz serijala, "The Mistake" (Pogreška).

Tek toliko da znate, Naklada Neptun je izdala te knjige već prije i mogu se naručiti na njihovim stranicama ;).