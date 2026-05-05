Civinity, litvanska grupacija specijalizirana za održavanje zgrada, inženjering i digitalne usluge koja posluje u Sjevernoj Europi i baltičkim državama, ulazi na tržište Južne Europe. Grupa preuzima Metus, tvrtku sa sjedištem u Hrvatskoj specijaliziranu za proizvodnju, ugradnju i održavanje dizala, od švedske infrastrukturno-tehnološke kompanije Sdiptech. Metus posluje u Hrvatskoj i Sloveniji te realizira projekte u Njemačkoj i drugim europskim zemljama.

Prošle godine, tvrtka Metus ostvarila je približno 19 milijuna EUR prihoda i zapošljava oko 280 ljudi. Kao prvi korak potpisan je ugovor o preuzimanju, a završetak transakcije očekuje se u nadolazećim mjesecima. Konačna vrijednost transakcije bit će potvrđena prije zaključenja.

Akvizicija Metusa prvo je preuzimanje ove veličine za Civinity izvan baltičkih država i Sjeverne Europe. Grupa ulazi na hrvatsko tržište ne kao pasivni financijski investitor, već kao regionalni konsolidator koji je već izgradio operativnu platformu usluga i ima iskustvo u objedinjavanju poslovanja održavanja zgrada, inženjeringa, te digitalnih i mobilnih usluga.

Prema revidiranim podacima, Civinity je 2025. ostvario prihode od 100,4 milijuna EUR, uz EBITDA-u od 8,3 milijuna EUR. Grupacija ima 1.565 zaposlenika, upravlja s više od 5 milijuna četvornih metara stambenog prostora, radi s više od 1.600 komercijalnih klijenata te je realizirala više od 2.000 inženjerskih projekata.

"Do sada su naše akvizicije jačale našu poziciju na tržištima na kojima smo već bili prisutni. Ova je transakcija drugačija. Na hrvatsko tržište ulazimo ne samo s ciljem preuzimanja snažne inženjerske tvrtke, već i kako bismo izgradili platformu za daljnje širenje u regiji. Metus ima stručnost, tim, bazu klijenata i operativno iskustvo na nekoliko europskih tržišta, što je vrlo snažan temelj za sljedeću fazu rasta Civinityja", rekao je Deividas Jacka, predsjednik Uprave Civinity Grupe.

Prema njegovim riječima, inženjering dizala nije odabran slučajno. Riječ je o području u kojem uspjeh ne ovisi samo o ugradnji opreme, već i o projektiranju, tehničkoj stručnosti, sigurnosnim zahtjevima, certificiranju, dugoročnom održavanju i sposobnosti rada na složenim infrastrukturnim projektima gradnje.

"Dizala su jedan od ključnih inženjerskih sustava svake zgrade. Njihova pouzdanost izravno utječe na svakodnevno funkcioniranje zgrade, iskustvo stanara i korisnika te na vrijednost nekretnine. Za nas je to stoga prirodan korak - širimo se u područja u kojima možemo objediniti inženjersku stručnost, iskustvo u održavanju i dugoročan pogled na životni ciklus zgrade", dodao je Jacka.

Za hrvatsko tržište ova transakcija znači dolazak grupacije koja posluje u više različitih segmenata. Civinityjev poslovni model obuhvaća upravljanje stambenim i komercijalnim zgradama, tehničko održavanje, facility usluge, obnovu, projektiranje i ugradnju inženjerskih sustava, kao i digitalne, mobilne i druge usluge s dodanom vrijednošću.

Strategija Civinity Grupe temelji se na viziji „Smart Green City", objedinjavanju usluga za domove, urede i grad unutar jedinstvenog ekosustava, uz istodobno unapređenje kvalitete, učinkovitosti, korisničkog iskustva i održivosti. To znači da Civinity na nova tržišta ne donosi samo kapital, već i širi model usluga.

"Naš cilj nije samo povećati opseg. Hrvatsko tržište vidimo kao dugoročnu platformu s koje možemo razvijati i druga područja poslovanja Grupe: facility usluge, stambene usluge, inženjerske usluge, mobilnost te digitalna i druga rješenja s dodanom vrijednošću. Gdje god uđemo, cilj nam je unaprijediti kvalitetu usluge, učinkovitost i raspon rješenja dostupnih klijentima", izjavio je Jacka.

Prema njegovim riječima, iskustvo Civinityja u baltičkim državama i Sjevernoj Europi može biti vrijedno za hrvatsko tržište, gdje se sektori održavanja zgrada, inženjeringa i urbanih usluga također kreću prema konsolidaciji, profesionalizaciji i digitalizaciji.

"Na mnogim europskim tržištima vidimo sličan pomak: klijenti više ne očekuju odvojene pružatelje usluga, već partnera koji može osigurati cijeli lanac usluga, od tehničkog rješenja do svakodnevnog održavanja i digitalnog korisničkog iskustva. To je naša snaga. Imamo iskustvo u objedinjavanju različitih usluga u jedan funkcionalan sustav i želimo to iskustvo primijeniti u Hrvatskoj i Sloveniji", rekao je predsjednik Uprave Civinityja.

Preuzimanje Metus vrijedno je, pak, za Civinity Grupu zbog poslovanja tvrtke na više tržišta. Metus ima bazu u Hrvatskoj, djeluje u Sloveniji te realizira projekte u Njemačkoj i drugim europskim zemljama. To omogućuje Civinityju da preuzme ne samo lokalnog igrača, već i tim s međunarodnim operativnim iskustvom.

"Važno nam je da Metus nije zatvorena tvrtka usmjerena na jedno tržište. Riječ je o poslovanju koje već zna kako djelovati na različitim tržištima, s različitim klijentima i zahtjevima. To nam je iskustvo vrlo važno jer želimo izgraditi ne izoliranu tvrtku, već regionalnu platformu za inženjerske usluge", izjavio je Jacka.

Značaj ove transakcije za Civinity vidljiv je i kroz prizmu trenutnog vlasnika Metusa, tvrtke Sdiptech. Sdiptech je švedska infrastrukturno-tehnološka grupa i listana kompanija čijim se dionicama trguje na Nasdaq Stockholm burzi. Civinity tako ulazi u zreliju fazu međunarodnih akvizicija, u kojoj se natječe ne samo za lokalne baltičke tvrtke, već i za tvrtke u vlasništvu međunarodnih grupacija.

"Kada se preuzima poslovanje od uvrštene međunarodne grupacije, sam kapital nije dovoljan. U takvim transakcijama vrlo su važni vjerodostojnost kupca, kvaliteta upravljanja, sposobnost integracije poslovanja i jasan plan za njegov daljnji razvoj. Za nas je ova transakcija važna ne samo zbog svoje veličine, već i zato što pokazuje našu sposobnost djelovanja na širem europskom M&A tržištu", pojašnjava Jacka.

Širenje Civinityja dodatno je podržano snažnom bazom prihoda. Više od 80% prihoda Grupe u stambenom i komercijalnom segmentu je uzastopno stabilno, dok je u 2025. stopa konverzije novčanog toka dosegla 91%. To Grupi daje čvrstu osnovu za ponovno ulaganje u nove akvizicije, te razvoj usluga i digitalnog poslovanja.

Posljednjih godina Civinity se širi na nove segmente poslovanja. Grupacija je vlasnik tvrtke za mobilnosti i plaćanja Mobilly, razvija rješenja za punjenje električnih vozila te je 2025. postala vlasnik platforme za zapošljavanje Valandinis.

Iz Civinityja navode kako će nakon dovršetka transakcije prioriteti za Metus biti kontinuitet poslovanja, zadržavanje tima, stabilnost odnosa s klijentima te daljnje širenje u regiji.

"Važno nam je sačuvati ono što je Metus učinilo snažnom tvrtkom - njezin tim, stručnost i povjerenje klijenata. Istodobno vidimo priliku da poslovanju osiguramo dodatnu razinu, podršku u procesima i pristup širem iskustvu Grupe. Tako mi razumijemo konsolidaciju, ne kao centralizaciju, već kao način jačanja poslovanja koja već dobro posluju", zaključio je Deividas Jacka.

Transakcija nadopunjuje najnoviji smjer rasta Civinityja. Nakon 2025., kada su prihodi Grupe premašili prag od 100 milijuna EUR, Civinity sve se jasnije usmjerava prema akvizicijama. Ove su godine već dovršene dvije akvizicije, a ukupno ih je planirano oko deset. Ulazak u Hrvatsku i Sloveniju ima strateški važno mjesto u tom planu, dok su ostale zemlje u kojima su akvizicije planirane ili se razmatraju Estonija, Češka i Slovačka, kao i Poljska, Mađarska i Finska.