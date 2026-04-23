Kroz 14. izdanje godišnjih nagrada Traveller Review Awards Booking.com odaje priznanje vlasnicima smještaja koji dosljedno pružaju izvanredno gostoprimstvo diljem svijeta. Temeljena na više od 370 milijuna provjerenih recenzija putnika, ova priznanja ističu partnere koji nadilaze očekivanja kako bi stvorili iznimna iskustva za goste.

Maja Vikario, regionalna menadžerica Booking.com-a za Hrvatsku, podijelila je da su uvidi iza ovogodišnjih nagrada otkrili jasne obrasce u onome što današnji putnici najviše cijene. „Analizom recenzija gostiju iz uzorka od više od 62.000 visoko ocijenjenih smještaja koji su dobitnici ovog priznanja, utvrdili smo da su najbolje ocijenjeni boravci vođeni snažnim osjećajem povezanosti i praktičnosti", objašnjava Vikario.

„Gosti sve više traže smještaj koji odražava samu destinaciju, nudi intuitivna i tehnološki omogućena iskustva te pruža promišljene, personalizirane detalje. Ovi uvidi pružaju jasne prilike našim partnerima da unaprijede svoju ponudu gdje god mogu i stvore još nezaboravnija iskustva za goste."

Smještaj kao dio destinacije

Putnici ne traže samo sobu. Žele smještaj koji se duboko povezuje s okolinom, koji odražava karakter, pejzaž i kulturu destinacije u koju putuju. Bilo da se radi o tisuću godina starim kamenim zidovima turskog špiljskog hotela ili o mirnom, minimalističkom luksuzu tradicionalnog japanskog ryokana, gosti žele osjetiti stvarnu prisutnost destinacije koju su odabrali.

Povezivanje s modernim putnikom

Za mnoge putnike, tehnološki potaknuta praktičnost postala je sve važniji dio ukupnog iskustva. Zamislite putnika koji, nakon 12 sati leta, potpuno zaobilazi recepciju i dolazak registrira putem pametnog telefona, a potom odlazi u svoju sobu. Ili putnika koji voli prilagoditi osvjetljenje, klimu i glazbu u sobi samo jednim dodirom na mobitel. Kada se to radi kako treba, ovi digitalni alati mogu stvoriti jednostavniji i ugodniji boravak.

Iznenađenje i oduševljenje

Iako neki putnici cijene iskustva vođena tehnologijom, utjecaj iskrene ljudske povezanosti ostaje jednako važan. Gosti posebno cijene promišljene, spontane geste: rukom pisanu poruku dobrodošlice, personaliziranu kartu s omiljenim "skrivenim" barovima osoblja ili sobu uređenu povodom važne prigode. Takvi trenuci stvaraju doživljaj koji je znatno osobniji - manje nalik klasičnoj prijavi u smještaj, a više toploj dobrodošlici u nečiji dom.

Više od teretane

Wellness je odavno prerastao okvire traka za trčanje skrivenih u podrumu i postao je jedan od ključnih elemenata cjelokupnog iskustva putovanja. Naime, istraživanje Booking.com-ovih Predviđanja za putovanja pokazuje da je 80 % putnika diljem svijeta ove godine želi isprobati barem jedan kozmetički ili wellness tretman tijekom odmora. Gosti se sve više okreću smještajima u kojima je briga o dobrobiti sastavni dio boravka. Od organiziranih wellness odmora do holističkih programa oporavka usmjerenih na obnovu tijela i uma.

Fleksibilni treći prostori / zajednički prostori / prostori za druženje

Gosti također cijene zajedničke prostore koji proširuju iskustvo boravka izvan same sobe, poput hotelskih barova u predvorju koji ujedno služe kao prostori za zajednički rad ili rooftop barovi na kojima se održavaju lokalna događanja. Takvi prostori privlače i poslovne putnike u potrazi za pouzdanim mjestom za rad, kao i goste koji tijekom boravka cijene osjećaj atmosfere i zajedništva.