Polleo Sport, regionalni lider i najveći specijalizirani lanac trgovina sportske i zdrave prehrane, podigao je ljestvicu korisničkog iskustva uvođenjem usluge Wolt Drive. Zahvaljujući ovoj strateškoj suradnji, kupci putem web shopa od sada mogu naručiti omiljene suplemente, zdravu hranu i sportsku opremu uz ekspresnu isporuku na željenu adresu unutar samo dva sata. Usluga je trenutno dostupna u krugu od sedam kilometara od Polleo Sport poslovnica u svim većim gradovima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Pulu i Varaždin, čime je vrhunska podrška aktivnom životnom stilu postala dostupnija nego ikada.

Wolt Drive predstavlja inovativno rješenje za ekspresnu dostavu namijenjeno tvrtkama, restoranima i web trgovinama. Ova usluga omogućuje trgovcima da svojim kupcima osiguraju isporuku u roku od 30 do 120 minuta, bez potrebe da budu registrirani na samoj Wolt platformi.

Cijeli proces odvija se izravno putem Polleo Sport web stranice, gdje je Wolt Drive ponuđen kao premium opcija dostave. Cijene usluge ovise o udaljenosti od poslovnice.

„Suradnja s Wolt Driveom važan je korak u daljnjem razvoju Polleo Sport iskustva za kupce. Naši kupci očekuju brzinu, dostupnost i fleksibilnost, a ova nam suradnja omogućuje da na te potrebe odgovorimo još učinkovitije. Integracijom Wolt Drive dostava dodatno jačamo naš integrirani prodajni pristup, spajajući komfor online kupnje s trenutnom, pouzdanom isporukom" - ističe Virna Pukšec, direktorica marketinga Polleo Sporta.

Bilo da ste tek zakoračili na svoj fitness put ili ste profesionalni sportaš, Wolt Drive uklanja barijeru dugog čekanja na opremu i suplementaciju. Opcija je idealna za pakete do 40 kilograma, što obuhvaća širok spektar proizvoda - od proteinskih prahova i pre-workout formula do zdravih snackova i fitness rekvizita.

"Moderna maloprodaja mora odgovoriti na sve veće zahtjeve potrošača, a brza i pouzdana dostava postaje standard. Suradnja s Wolt Driveom omogućuje trgovcima da uspješno odgovore na sve što potrošači traže od njih. Drago nam je što trgovci prepoznaju vrijednost brze dostave Wolt Drive, a ponosimo se što od sada Polleo Sport koristi našu uslugu, koja kupcima pruža novo i bolje korisničko iskustvo. Misija Wolta je pružiti vrhunsku uslugu uz lakšu online kupovinu, koja štedi vrijeme i čini svakodnevni život jednostavnijim", ističe Jakov Dadić, voditelj usluge Wolt Drive za Hrvatsku.

Implementacijom ove usluge, Polleo Sport se pridružuje vodećim lancima poput Tvornice Zdrave Hrane, Tommyja, Decathlona i Konzum Expressa, potvrđujući status partnera koji diktira trendove na hrvatskom tržištu.