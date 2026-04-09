Kazalište i kino - raspored predstava za 9. travnja
Kazališta - dnevni raspored predstava u zagrebačkim kazaištima
Kazališta u Zagrebu, raspored predstava (Metro)
Kazalište i kino - raspored predstava za danas, 9. travnja
Privatni život, 17h - kino Kinoteka
Slon u sobi, 19h - kino Kinoteka
We will, we will rakija, 19.30h - Luda kuća
Genijalna prijateljica, 19.30h - HNK
Auzmeš, 19.30h - CKI Maksimir
Mediteranski brevijar, na valovima Radio Mediterana, 20h - Mala Gavella
Malo blago, 20h - Teatar EXIT
Acid / Kiselina, 20h - Zekaem
Iva i Gloria, 20h - Scenoteka
Prvi spoj, 20h - Histrionski dom
Spavaj, dijete moje malo, spavaj, 20h - ZPC
Putujuće kazalište Šopalović, 20h - Kerempuh
09.04.2026. 03:02:00
