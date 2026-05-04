Otkrijte idealno vrijeme za zadnji obrok i spriječite nesanicu uz jednostavne promjene u vašoj večernjoj rutini

Svi smo barem jednom iskusili onu neugodnu težinu u želucu dok pokušavamo zaspati ili, pak, kruljenje u trbuhu koje nas budi usred noći. Pitanje „kada večerati" nije samo stvar dijete i kilograma, već ključni faktor za kvalitetu vašeg sna i regeneraciju organizma. Pravilno tempiranje večere može biti razlika između dubokog, okrepljujućeg odmora i iscrpljenosti sljedećeg jutra.

Zlatno pravilo: pravilo tri sata

Većina nutricionista i stručnjaka za spavanje slaže se oko jednog zlatnog pravila: večerajte najmanje dva do tri sata prije odlaska na spavanje. Našem probavnom sustavu potrebno je vrijeme da obradi hranu. Ako legnete odmah nakon obroka, vaše tijelo će energiju usmjeriti na probavu umjesto na odmor, što podiže tjelesnu temperaturu i otkucaje srca - upravo suprotno od onoga što nam treba za san.

Opasnosti kasnih obroka i refluksa

Kasna večera, posebno ona bogata mastima ili začinima, glavni je uzročnik žgaravice i refluksa (povratka želučane kiseline). Ležeći položaj samo pogoršava te simptome, uzrokujući mikro-buđenja kojih često nismo ni svjesni, ali zbog kojih se ujutro osjećamo kao da uopće nismo spavali. Također, kasni unosi šećera uzrokuju nagle skokove inzulina, što može poremetiti prirodno lučenje melatonina - hormona sna.

Što jesti za bolji san?

Ako osjetite glad neposredno prije spavanja, nemojte se izgladnjivati. Birajte namirnice koje potiču spavanje:

Složeni ugljikohidrati: zobena kaša ili integralni tost pomažu u oslobađanju serotonina. Namirnice bogate triptofanom: puretina, jaja ili orašasti plodovi (osobito orasi i bademi) potiču stvaranje melatonina. Magnezij: banana ili šaka sjemenki bundeve opuštaju mišiće i smiruju živčani sustav.

Utjecaj cirkadijalnog ritma

Naše tijelo prati unutarnji biološki sat poznat kao cirkadijalni ritam. Kako sunce zalazi, metabolizam se prirodno usporava. Jedenje velikih obroka kasno navečer šalje zbunjujuće signale mozgu, govoreći mu da je vrijeme za aktivnost, a ne za san. Usklađivanje večere s prirodnim ciklusom svjetla i tame najbrži je put do vrhunske energije tijekom dana.

Sve u svemu, idealno vrijeme za večeru je između 18:00 i 20:00 sati, ovisno o tome kada planirate spavati. Dosljednost je ključ - pokušajte jesti u isto vrijeme svakog dana kako biste istrenirali svoj organizam na mirnu noć. Vaše srce, probava i mozak bit će vam zahvalni.