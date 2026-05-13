U sklopu projekta Oni dolaze…u petak, 15. svibnja otvorit će se izložba U početku bijaše kvadrat autorice Katarine Kocijan u Galeriji SC s početkom u 19 sati

U početku bijaše kvadrat ciklus je radova Katarine Kocijan, u kojem umjetnica istražuje mogućnosti pojmova te njihovih predodžbi i vrijednosti kao motiva u likovnom izrazu. Pritom, u tom pothvatu, svaki pojam lišava svega suvišnog te se koncentrira na likovnu općost: plohu, boju i liniju. Njezin se umjetničko-istraživački proces sastoji od prikaza apstraktnih kuća, vođen idejom pronalaska čiste likovne terminologije.

Stvarajući radove, Kocijan stavlja naglasak na proces. Sam motiv kućica je sekundaran, lišen je narativnosti, a medij i tehnika korišteni su kao alat za istraživanje potencijala i mogućnosti općosti. Takav angažirani pristup opisuje i američki filozof C. Thi Nguyen, u tekstu Autonomy and Aesthetic Engagement, kreirajući princip autonomije. Prema Nguyenu, ključ estetskog razumijevanja objekta jest u tome da autonomnim estetskim angažmanom spoznamo određeni estetski sud ili određene estetske vrijednosti. Pri argumentaciji, estetski angažman uspoređuje s igrom te tako isprepliće domene estetike i filozofije igre. Cilj može biti konačan, točan estetski sud, ali poanta umjetničkog djelovanja ili likovne kritike nije pronaći niti skovati krajnju estetsku činjenicu, već angažirani proces tumačenja i istraživanja estetskog objekta. Tijekom svoga istraživanja, Kocijan se pokušava približiti minimalnom i sažetom kontekstu ideja plohe, boje ili linije, no kao i Nguyen, ne zaboravlja na zaigranost procesa; iako je primarno umjetnica, ulazi i u uloge matematičarke ili arhitektice te je tako „istovremeno učenik i učitelj" samoj sebi. Različiti rakursi tih uloga, pomažu joj u razrješenju analogije „kako" i „zašto" te proširuju njezine načine i pristupe prikaza općih pojmova.

Pojednostavljene kućice Katarine Kocijan prikazi su općeg pojma preobraženog u likovno ostvarenje građeno od osnovnih likovnih elemenata: kvadrati načinjeni od linija koji su povremeno ispunjeni bojom. Ideja pojma sada je materijalizirana na papiru, platnu ili u plastici. Osim što se tijekom svog istraživanja općosti odlučila za motive kuća kao svoje polazišne točke, gradnju iste dovodi u vezu s gradnjom umjetničkog djela: „...kuća počinje svoj razvoj i prije same gradnje - ona je u umu nastanjena od trenutka kada pomislimo na stanovanje u njoj - tako se ponaša i ideja uslijed ostvarenja umjetničkog djela." (predgovor, Buga Kranželić)

BIOGRAFIJA

Katarina Kocijan (1997. Rijeka) upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 2018. godine. Preddiplomski studij slikarstva završila je pod mentorstvom prof. art. Duje Jurića, a 2024. diplomirala je slikarstvo pod mentorstvom prof. dr. art. Ksenije Turčić i komentorstvom prof. art. Siniše Reberskog. Od 2019. godine aktivno sudjeluje na brojnim skupnim izložbama od kojih se ističe izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u okviru triju neformalnih studentskih galerija ALU (Uža, Rupa i Polica) pod nazivom JESTE LI VI OZBILJNA GALERIJA? u Galeriji SC 2024. godine, na kojoj sudjeluje kao autorica, suorganizatorica i neformalna kustosica. Tijekom 2022. godine održala je dvije samostalne izložbe; MIMEZIS/F12 u Duisburgu (Njemačka), u galeriji Kreativquartier Ruhrort u sklopu koje je održana projekcija istoimenog filma i izložbu Opet je utorak u galeriji Lauba u Zagrebu u sklopu projekta Šalji dalje. 2022. godine sudjelovala je na dva filmska festivala s filmom MIMEZIS/F12; 31. Dani hrvatskog filma u Zagrebu i 18. izdanju međunarodnog festivala eksperimentalnog filma 25 FPS u Zagrebu i Rijeci. Film je 2022. i 2023.emitiran na HTV3 u sklopu emisije Animatik.