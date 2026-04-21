KSET na Krku najavljuje pojačanje: Gdinjko, Seine i Smrdljivi Martini stižu na Scenu Zidine

Festival KSET na Krku predstavlja drugi val izvođača: Gdinjko, Seine i Smrdljivi Martini ovog ljeta stižu na Scenu Zidine! Na Krku će od 14. do 16. kolovoza svirati i Ki Klop, Funk Shui i Aracataca, a program će uz koncerte uključivati i brojne radionice, aktivnosti na otvorenom i kampiranje na moru.

Gdinjko - „Chile"

Gdinjko je splitski bend osnovan 2020. godine, a jezgru sastava čine Srđan Jeličić, Marijan Katić i Branko Dragičević. Bend je nastao iz temelja koje je postavio bend Kundyak Mezhie, a svi članovi sudjelovali su i na albumima Valentina Boškovića. Gdinjko svoju inspiraciju crpe iz sela Gdinj na Hvaru koji čini lajtmotiv njihovih pjesama: tematiziraju otočki život prožet povijesnim crticama i suvremenim temama života na otoku. Iako žanrovski neodređen, zvuk Gdinjka miješa rock formu sa psihodelijom i elementima mediteranskih stilizacija. Dosad su objavili pet pjesama za diskografsku kuću Mudri Brk: „Sviradu Jazz", „Chile", „Ča si ćapa", „U Gdinju je Ray" i „Levanda", a predstavit će ih ovog ljeta pred publikom festivala KSET na Krku.

Seine - „Veseli se"

Na krčkoj će pozornici svirati i Seine - bend koji je 2008. godine nastao kao kantautorski projekt Ivana Ščapeca, a razvio se u tročlani bend koji uz njega sada čine i Dimitrije Petrović (bubnjevi) i Vatroslav Živković (bas, elektronika). Svoj su hvaljeni debitantski album „Sno Sna" objavili 2017. godine, a već godinu i pol kasnije predstavljen je i „22", konceptualni album čija je glavna tema novac. Njihov je zvuk kroz godine evoluirao: od gitarskog indie-punk zvuka, do elemenata elektronike, poprimajući synth zvuk i trip-hop ritmove. Na trećem su albumu „Naizust" anksioznost i krik zamijenili šapat i tople melodije, a Seine će na Krku predstaviti i svoj najnoviji, četvrti studijski album „Vreva" čija je objava najavljena za 24. travnja.

Smrdljivi Martini - „Dani Moje Mladosti"

Mladi zagrebački bend Smrdljivi Martini pridružuje se lineupu trećeg KSET-a na Krku. Bend su krajem 2021. godine s ciljem prijave na Superval osnovali Lovro Urlić (vokal, gitara), Zvonimir Curiš (gitara), Noa Klemenčić (bas, vokal) i Nikola Andrašić (bubnjevi, vokal), no strelovitom su brzinom osvojili vjernu publiku. Krajem 2025. objavili su svoj debitantski album „Rhaphigaster Nebuloza" koji čini 11 punk rock pjesama s utjecajima različitih žanrova, od progresive i grungea do funka. Već nakon objave prvijenca kritika je Smrdljive Martine ovjenčala Rock&Off nagradom u kategoriji Veliki prasak godine, kao i nominacijom za Porin. Mlade snage nezavisne scene zasvirat će na trećem izdanju KSET-ovog ljetnog festivala.

U prodaju su puštene regular ulaznice. Dostupne su festivalske ulaznice s kampom po cijeni od 40 eura, kao i festivalske ulaznice bez kampa po cijeni od 26 eura. Ulaznice i više informacija o festivalu nalaze se na knk.kset.org.