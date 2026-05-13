Ovih dana predstavljena su 44 nova proizvoda koja spajaju igru i funkciju

IKEA predstavlja deseto izdanje svoje najprogresivnije kolekcije IKEA PS, koja pomiče granice skandinavskog dizajna s ambicijom da bude dostupna što većem broju kupaca. IKEA PS 2026 donosi 44 proizvoda čija se svakodnevna funkcionalnost spaja s neočekivanim elementima razigranosti - od rotirajuće podne lampe, fotelje na napuhavanje do namještaja i predmeta koji se ljuljaju, preklapaju, "penju" i još mnogo toga. Kolekcija će biti ekskluzivno dostupna u robnoj kući IKEA od 20. svibnja, a u internetskoj trgovini od 3. lipnja.

Od svog prvog izdanja 1995. godine, IKEA PS kolekcija prikazuje demokratski dizajn na ekspresivan i dinamičan način. U ovom izdanju, dvanaest dizajnera dobilo je zadatak istražiti razigranu funkcionalnost i na svoj način interpretirati skandinavski dizajn, uz jedan zajednički izazov: osmisliti proizvode koji su jednostavni, ali nikada dosadni, te istovremeno funkcionalni i puni karaktera.

„Središnja ideja IKEA PS kolekcije jest da jednostavnost ne mora biti dosadna, već može otkriti dizajn u najčišćem i najzanimljivijem obliku. Nadam se da će ljudi kroz interakciju s proizvodima otkriti sve njihove funkcije i neočekivane detalje koji će ih razveseliti", izjavila je Maria O'Brian, kreativna voditeljica, tvrtka IKEA of Sweden.

Kolekcija je dizajnirana na način da potakne našu urođenu ljudsku znatiželju i instinkt za interakcijom. Detalji su pomalo nestašni i osmišljeni da budu otkriveni, a ne samo promatrani. Primjer je tajna ladica ispod stola koja se može izvlačiti s obje strane, pretvarajući obrok u igru između dvoje ljudi koji zajedno večeraju, dok je PS 1995 sat reinterpretiran kao savijena cijev nalik periskopu. Kod nekih proizvoda odmah ćete prepoznati njihovu funkciju, poput klupe za ljuljanje. Kod drugih se ona otkriva tek kroz dodir i korištenje - primjerice kod stolice sastavljene od jednostavnih oblika koja vas poziva da sjednete uspravno, bočno ili da se opušteno naslonite. Drvena stolica podesive visine odmah potiče znatiželju - rukom gotovo instinktivno želimo posegnuti za ručkom, pokrenuti zupce i vidjeti što će se dogoditi.

„Često se dizajn tretira kao nešto dragocjeno i nedodirljivo. Htio sam stvoriti suprotnu reakciju, nešto što će potaknuti interes i znatiželju. Kada namještaj na takav način poziva na igru, postaje nešto što koristite i s čim u potpunosti živite, što unosi radost u svakodnevicu", istaknuo je Mikael Axelsson, dizajner, tvrtka IKEA of Sweden.

Ova je kolekcija idealna za manje domove, jer većina proizvoda ima više funkcija nego što se na prvi pogled čini. Primjerice upečatljiva sofa s džepičastim oprugama koja pruža udobnost pravog kreveta, a pritom ne izgleda kao klasičan krevet. Naslonjač u bijeloj ili crvenoj boji koji se jednostavno rasklapa u tri koraka i pretvara u udoban ležaj za goste. Blagovaonski stol od punog drva koji se jednostavno rasklapa kada nije u upotrebi, unatoč čvrstoj konstrukciji. Preklopna stolica, osim svoje osnovne funkcije, dizajnirana je tako da se može objesiti na zid i izgledati poput kubističkog umjetničkog djela.

Podna lampa dizajnera Lexa Potta iz Rotterdama ručno se zakreće u tri različita položaja - reflektorsko svjetlo, svjetlo za čitanje i ambijentalno osvjetljenje - pri čemu svaki položaj stvara potpuno drugačiju atmosferu.

„Pokret je ono što čini predmet živim i daje mu karakter. Dizajn postaje zanimljiv kada se spoje i funkcionalnost i igra, jer čista razigranost može biti samo trik, a čista funkcionalnost može ostaviti bez radosti", zaključio je Lex Pott.

Zanatski pristup i inovacija materijala

Od sredine devedesetih, IKEA je pokušavala (i nije uspijevala) koristiti zrak kao materijal. S novom kolekcijom, to se napokon ostvarilo. Dizajner Mikael Axelsson ručno je izradio 20 prototipova prije nego što je usavršio rješenje s dvije odvojene zračne komore unutar strukture. Fotelja dolazi ravno zapakirana (flat-pack) s nožnom pumpom te je prošla sve IKEA testove izdržljivosti.

Tradicionalna izrada osnovna je ideja cijele kolekcije. Dizajner i stolar Friso Wiersma osmislio je dva proizvoda za odlaganje od punog drva, inspirirana njegovim iskustvom u brodogradnji. Jedan ormarić ima prednju stranu od tkanog drva s furnirskim preplitanjem, gdje je sama izrada postala glavni dizajn. Široka polica od punog bora ima crveno obojene krajeve, kao podsjetnik na tradicionalno označavanje drva tijekom sušenja kako bi se spriječilo pucanje.

Kolekciju zaokružuju tepisi, jastučnice, tkanine i prekrivač s izražajnim, šarenim motivima, američke umjetnice Michelle Armas, kao i tri ručno izrađene vaze od puhanog stakla Marije Vinke. Oblikovane poput figurica s malim ušima, kolekcija pokazuje da čak i najmanji detalji mogu oživjeti predmet.

Ekskluzivno u Zagrebu - IKEA PS Kafé

Od 20. do 27. svibnja u Kulturno-informativnom centru (KIC) u ulici Petra Preradovića 5 u Zagrebu posjetitelje očekuje i IKEA PS Kafé, jedinstven kafić u gradu koji će biti uređen komadima iz nove PS kolekcije, osmišljen kao mjesto susreta, druženja i istraživanja dizajna kroz svakodnevno iskustvo. Umjesto klasične izložbe, posjetitelji će ondje moći popiti piće i iz prve ruke isprobati odabrane komade namještaja i doživjeti kolekciju koja potiče interakciju, razigranost i radoznalost.

Dizajneri IKEA PS 2026: Henrik Preutz, Mikael Axelsson, Matilda Lindstam Nilsson, Ellen Hallström, Lex Pott, Lukas Bazle, Maria Vinka, Ola Wihlborg, Michelle Armas, David Wahl, Friso Wiersma, Marta Krupińska.