Trash metal legende Death Angel dolaze u Vintage industrial Bar zadnjeg dana srpnja

Legende kalifornijskog trash metala, američki bend Death Angel, dolaze u zagrebački Vintage Industrial Bar u petak 31. srpnja 2026.

Bend u Zagreb dolazi na ekskluzivni klupski koncert koji će se održati u sklopu europske turneje. Nastavak je to serije koncerata započete povodom 35 godina od objave hvaljenog albuma "Act III". Zbog velikog interesa i brojne ranije rasprodane američke nastupe, bend je dodao novu SAD turneju nakon koje dolazi na seriju ljetnih nastupa u Europi.

Death Angel - "Seemingly Endless Time"

Death Angel je jedan od najpopularnijih kalifornijskih trash metal bendova 80-ih. Kombinirajući žestoki zvuk gitara, brzinu i tehničku preciznost, bend stvara složene trash metal aranžmane. Mediji ih tako prozivaju i dijelom velike osmorke žanra, uz bendove Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Testament, Exodus i Overkill.

Dok su članovi Death Angela bili još tinejdžeri, Kirk Hammett iz Metallice producirao je njihov demo "Kill as One". Od samih početaka bend nastupa po brojnim klubovima i stvara vjernu bazu, a njihov underground uspjeh prati objavu prva dva albuma, "The Ultra-Violence" i "Frolic Through the Park". Istovremeno na turnejama nastupaju s imenima kao što su Motörhead, Testament ili Exodus.

Death Angel - "Cult Of The Used"

Uslijedio je "Act III" kojeg su mediji prozvali klasikom trash albuma 90-ih, a izdanje je uvršteno i na popis Top 500 heavy metal albuma svih vremena. Nakon pauza, oporavka od ozljeda i promjena u postavi, bend se od 2001. godine ponovo okuplja i neprestano je diskografski aktivan. Njihova diskografija broji ukupno devet albuma, među kojima je i posljednji "Humanicide" iz 2019. Istoimeni singl nominiran je za Grammyja u kategoriji najbolje metal izvedbe. Bend ujedno radi i na novoj glazbi i priprema album.

Često nazivani predvodnicima drugog vala trash metal pokreta, Death Angel su veterani žanra. Zagrebački nastup bit će prilika na ekskluzivnom klupskom koncertu doživjeti njihovu mještavinu žestokih gitara i tehničke preciznosti.

Prve ulaznice su u prodaji po cijeni od 22 eura, a dostupne su u sustavu Core Event.