Mnogo vozača koristi se automobilima svakodnevno, stoga nije ni čudno da mnogo novca troše na gorivo

Često ljudi troše više novca na gorivo nego na stanarinu ili hranu, a s naglim rastom cijena nafte situacija je počela izmicati kontroli.

Matas Buzelis, stručnjak za automobilsku industriju pri platformi za provjeru povijesti vozila carVertical, preporučuje nekoliko jednostavnih navika i rješenja koja vozačima mogu pomoći da drastično smanje račun za gorivo.

1. Vozite mirno bez velikih oscilacija u brzini i pokretima volana



Potrošnja goriva povećava se kada vozite agresivno, uslijed jakog ubrzavanja i snažnog kočenja. Znanstvena istraživanja dokazala su da agresivan stil vožnje može smanjiti učinkovitost potrošnje goriva za 40 %.

Izbjegavanje jakog ubrzanja i korištenje prijenosa brzina za kočenje jednostavan je način rješavanja problema. Agresivne vozačke navike rijetko donose uštedu na vremenu od više od minute ili dvije po vožnji, a pritom povećavaju potrošnju goriva toliko da se ne isplate. Osim toga, sporija vožnja pomaže u očuvanju motora, guma i ovjesa.

2. Smanjite upotrebu klima-uređaja



Sustavi kontrole klime u modernim automobilima često puštaju klima-uređaj da radi čak i kada to nije potrebno. Kompresor klime snažan je uređaj i može povećati potrošnju goriva do 30 %.

Sustavi klime vrlo su praktični tijekom vrućih ljetnih ili kišnih jesenskih dana jer istovremeno hlade i suše zrak. Međutim, ključan savjet za uštedu na potrošnji goriva jest da klimu koristite rijetko.

3. Redovito provjeravajte tlak u gumama



Svaki proizvođač automobila izračunima određuje optimalni tlak u gumama za svaki model, potreban za najbolju razinu učinkovitosti, udobnosti, sigurnosti i uštede na potrošnji goriva. Nizak tlak u gumama povećava otpor kotrljanja, zbog čega motor koristi više goriva za održavanje brzine.

Samim time dobra je ideja redovito provjeravati tlak u gumama (barem jednom mjesečno). Prema istraživanjima svako smanjenje tlaka u gumama od 1 % korelira sa smanjenjem ekonomičnosti potrošnje goriva od 0,3 %. Međutim, stručnjaci pri platformi carVertical upozoravaju da gume ne bi smjele biti ni previše napuhane jer viši tlak može dovesti do neravnomjernog i preranog trošenja guma.

4. Pokušajte smanjiti nepotrebnu težinu



Potrošnja goriva povećava se s težinom vozila jer je potrebno više snage za pokretanje težeg automobila. Inženjeri automobilske industrije izbacuju rezervne kotače iz automobila i umjesto čelika biraju aluminij ili čak plastiku kako bi smanjili težinu automobila na minimum.

Vaš automobil nije skladište. Uklanjanje nepotrebnih i teških predmeta učinit će automobil ekonomičnijim, okretnijim i prostranijim.

5. Izbjegavajte gužve u prometu



Ljudi bi trebali steći naviku izbjegavanja prometnih gužvi kad god je to moguće. Stalno zaustavljanje i kretanje iz mjesta opterećuje motor, ovjes i mjenjač. Kao što je mnogima vjerojatno poznato, jedan od razloga zašto se gradska vožnja smatra najmanje ekonomičnom su prometne gužve. Često je praktičnije odabrati dužu rutu s manje prometa.

Izbjegavanjem gužvi može se uštedjeti puno goriva i vremena. U većini gradova i mjesta do gužvi dolazi u vremenskim razdobljima 7 - 9 i 16 - 19 sati.

6. Planirajte vožnje unaprijed



Drugi razlog zašto vozači na kratkim relacijama imaju najlošiju ekonomičnost potrošnje goriva jest činjenica da motori troše znatno više goriva kada nisu zagrijani. Motor se mora zagrijati baš kao i ljudsko tijelo prije vježbanja - pretjerano naprezanje bez zagrijavanja na kraju će nešto oštetiti.

Dobra je ideja pokušati dovršiti više zadataka odjednom - to je puno isplativije od više vožnji tijekom dana. Osim toga, upotreba tempomata tijekom vožnje izvan grada sprječava prekomjerno ubrzavanje i kočenje, što dovodi do veće uštede na potrošnji goriva.

7. Odaberite automobil s nižom potrošnjom goriva



U mnogim slučajevima najjednostavnije je rješenje kupiti automobil kojem je potrošnja goriva manja. Teška SUV vozila i snažne limuzine više srednje klase nikada neće biti ekonomični kao skromni obiteljski modeli srednje klase. Onima koji voze uglavnom samo po gradu bilo koji automobil za više ljudi i s prtljažnikom može biti sasvim dovoljan.

Platforma za provjeru povijesti vozila carVertical savjetuje potencijalnim kupcima da pregledaju opće stanje bilo kojeg automobila prije plaćanja. Čista povijest vozila obično govori sama za sebe i jamči uštedu na gorivu i drugim troškovima.

8. Svakodnevno vodite brigu o automobilu



Ljudi često zanemaruju činjenicu da stanje vozila igra ključnu ulogu u pogledu učinkovitosti potrošnje goriva. Elementi kao što su motor, ovjes i električni sustavi utječu na potrošnju goriva. Na primjer, neispravna lambda sonda može rezultirati dvostruko većim troškovima za gorivo. Dakle, preskakanje redovitog servisa automobila nikada ne bi trebalo postati navika.

Bez obzira na cijene nafte, korištenje manje goriva dovodi do ugodnijeg života. Često se sve svodi samo na promjenu nekoliko navika u pogledu vožnje i servisa vozila, što rezultira uštedama i većim zadovoljstvom vlasnika automobila.