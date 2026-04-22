X. Psihozij 2026.: jubilarno putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost psihologije

Jubilarni X. Psihozij, najveći kongres studenata psihologije u regiji, održat će se od 15. do 17. svibnja 2026. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pod krilaticom „Sletite i vi na Planet X!", ovogodišnje deseto izdanje nastoji odati počast povijesti struke, istražiti suvremene trendove i otvoriti vidike prema budućnosti psihologije.

Deset godina izvrsnosti i povezivanja

Osnovan 2011. godine kao platforma za prva istraživačka izlaganja studenata, Psihozij je kroz desetljeće izrastao u ključni regionalni događaj koji okuplja ne samo studente psihologije i srodnih disciplina, već i priznate stručnjake. Organizaciju potpisuje Klub studenata psihologije STUP, udruga koja aktivno potiče razvoj znanstvenog razmišljanja i međunarodnu suradnju.

Ovogodišnja tema Psihozija je retrofuturizam, koji povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost psihologije. Glavni dizajn, planet dizajniran kao dvije moždane polutke, predstavlja Planet X, hipotetsko nebesko tijelo čije je postojanje predložio Percival Lowell na prijelazu 20. stoljeća. Na Planet X putuje ambiciozni golub u NLO-u, inspiriran Projektom Golub koji je predvodio B.F. Skinner, gdje je nastojao operantnim uvjetovanjem naučiti golubove kako upravljati raketama.

Retrofuturizam se očituje i u sadržaju programa samog kongresa. Tri plenarna predavanja predstavljaju različita vremenska razdoblje. U petak, polaznici će moći slušati o temeljima evolucijske psihologije na predavanju prof. dr. sc. Meri Tadinac, a u subotu će prof. dr. sc. Željka Kamenov predstaviti 25 godina istraživanja o održavanju romantičnih veza. Na kraju, u nedjelju će prof. dr. sc. Zvonimir Galić i viši asistent dr. sc. Mitja Ružojčić analizirati utjecaj AI tehnologije na tržište rada.

Bogat program i interaktivni sadržaji

Trodnevni program jubilarnog kongresa nudi dinamičan spoj teorije i prakse:

Plenarna predavanja : Tri vrhunska stručnjaka podijelit će svoje spoznaje o ključnim izazovima današnjice.

: Tri vrhunska stručnjaka podijelit će svoje spoznaje o ključnim izazovima današnjice. Radionice : Deseci interaktivnih sesija, poput radionice o samosuosjećanju i CFT-u pod vodstvom Deše Matičević, omogućuju sudionicima stjecanje praktičnih vještina.

: Deseci interaktivnih sesija, poput radionice o samosuosjećanju i CFT-u pod vodstvom Deše Matičević, omogućuju sudionicima stjecanje praktičnih vještina. Studentska sekcija : Srce kongresa ostaju izlaganja studenata istraživača koji predstavljaju svoje radove kolegama i mentorima.

: Srce kongresa ostaju izlaganja studenata istraživača koji predstavljaju svoje radove kolegama i mentorima. Aktivnosti za srednjoškolce: Program je prilagođen i budućim kolegama koji tek razmišljaju o upisu studija psihologije.

Sudjelovanje i prijave

Sudionici se na Psihozij mogu prijaviti u dvije kategorije. Aktivni sudionici, koji izlažu vlastita istraživanja, imaju rok za prijavu do 1. svibnja, dok se pasivni sudionici (posjetitelji) mogu prijaviti do 8. svibnja 2026.. Kotizacija uključuje potvrdu o sudjelovanju, pristup svim predavanjima i radionicama, „goodie bag" te sudjelovanje na prigodnom domjenku. Ulaznice i detaljne informacije o prijavama dostupni su putem platforme CoreEvent.

Znanost i zabavaOsim akademskog dijela, jubilarni deseti Psihozij obećava i bogat društveni program, uključujući tematske zabave poput maškara koje organizira STUP, čime se nastavlja tradicija povezivanja studenata kroz neformalno druženje i zabavu.

X. Psihozij nije samo konferencija; to je slavlje zajedništva i strasti prema psihologiji koja već deset godina oblikuje nove generacije stručnjaka. Ne propustite priliku biti dio ove povijesne obljetnice u srcu Zagreba.