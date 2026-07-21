Biti programer je oduvijek nezgodan posao, no ovih dana je još i teži...

Sjede dva programera u kafiću u utorak ujutro, piju kavu, potpuno slomljeni i blijedi. Kaže prvi:

- Čovječe, ne mogu više... Tek je utorak, a ja se osjećam kao da radim već osam dana u tjednu. Imam osjećaj da je ovaj tjedan počeo još prošle godine.

Gleda ga drugi, uzdahne pa kaže:

- Blago tebi, ti si bar optimističan. Ja sam jutros promašio šalicu i ulio kavu ravno u tipkovnicu. I znaš što je najgore? Tipkovnica je počela brže raditi od mene!