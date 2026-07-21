Dizajn bez distrakcija osigurava sveobuhvatan nadzor zdravlja i praćenje aktivnosti, u svakom trenutku dana i noći – bez potrebe za pretplatom

Garmin je danas predstavio CIRQA Smart Band, svoju prvu pametnu narukvicu bez zaslona koja prati napredne značajke kondicije i zdravlja - bez potrebe za pretplatom. Dizajnirana kako bi pomogla korisnicima da unaprijede svoj životni stil, pritom im ne odvlačeći pažnju, ova pametna narukvica dolazi s baterijom koja traje do 10 dana te omogućuje 24-satno praćenje zdravlja i kondicije, s podacima kojima je moguće pristupiti odmah, putem aplikacije Garmin Connect.

„Pametnu narukvicu CIRQA dizajnirali smo za sve one kojima su zdrav i aktivan život visoko na popisu prioriteta. Svojim diskretnim dizajnom te pouzdanim alatima za praćenje zdravstvenog stanja i kondicije po kojima je Garmin poznat, ova pametna narukvica upotpunjuje naš asortiman popularnih pametnih satova i monitora za praćenje zdravlja, a korisnicima omogućuje jednostavno prebacivanje između Garmin uređaja tijekom dana. Osim toga, za pametnu narukvicu CIRQA nije potrebna pretplata, a pomoći će vam u praćenju zdravlja i kondicijskih ciljeva - pritom je možete i pokloniti nekome za koga znate da bi mu dobro došla." - Susan Lyman, potpredsjednica za prodaju i marketing za potrošače tvrtke Garmin

Udobna i bez ometanja

Neupadljiv dizajn smanjuje distrakcije, a pritom prati važne parametre zdravlja i performansi.

Automatsko prepoznavanje i bilježenje raznih aktivnosti , čak i bez zaslona. Aktivnosti naknadno možete pregledavati i uređivati u usluzi Garmin Connect, a kako korisnici potvrđuju ili uređuju svoje aktivnosti, pametna narukvica vremenom će se prilagođavati radi njihove buduće klasifikacije.

Traka od tkanine pruža maksimalnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja, a dostupna je u zabavnim i neutralnim bojama kao što su maslinasta, ljubičasta, bež, tamno-maslinasta, tamnoplava, modra i crna.

Može se nositi oko zapešća ili kao traka za ruku, prema aktivnosti ili preferencama spavanja

Praćenje zdravlja

Kada se nosi danju i noću, pametna narukvica CIRQA pomaže u pružanju potpunije slike ukupnog zdravlja¹. Korisnici mogu pratiti parametre poput pulsa na zapešću, Body Battery praćenja razine energije, Pulse Ox², stresa, temperature kože i više te odmah prikazati podatke u usluzi Garmin Connect. Osim toga, žene mogu pratiti svoj menstrualni ciklus i trudnoću, pristupiti boljim predviđanjima menstruacije i procjene prošlih ovulacija kroz praćenje temperature kože dok spavaju³ te sinkronizirati svoje podatke s aplikacijom za kontracepciju Natural Cyclesº⁴ (potrebna pretplata za Natural Cycles).

Udobna i beskompromisna, pametna narukvica CIRQA može korisnicima pomoći da bolje zabilježe bolji noćni odmor i shvate koliko su se temeljito oporavili. Ova pametna narukvica pruža sveobuhvatne podatke o spavanju, uključujući detaljnu analizu faza sna, rezultat spavanja, smjernice o optimalnom trajanju spavanja, varijabilnost pulsa, disanje i prepoznavanje drijemanja - sve to lako dostupno u aplikaciji Garmin Connect.

Praćenje kondicije

Osim praćenja dnevnih koraka, potrošenih kalorija i više, pametna narukvica CIRQA uključuje popularne značajke za kondiciju kako bi korisnicima pomogla da iz svakog treninga izvuku ono najbolje.

Ručno praćenje aktivnosti: Pratite više od 80 različitih aktivnosti - uključujući trčanje, hodanje, jogu i više - ili odaberite omiljenu aktivnost koju želite pratiti tako što ćete jednostavno dodirnuti gumb s jedne strane.

Napredni parametri treniranja: Provjerite značajke učinkovitosti poput spremnosti za treniranje i saznajte je li dobar dan za naporan trening ili za usporavanje te pratite napredak uz status varijabilnosti pulsa, maksimalni VO2 i status treniranja te osigurajte uvid u učinkovitost treniranja.

Prednosti vježbanja i vrijeme oporavka: Steknite bolji uvid u to kako određene vježbe utječu na vaše tijelo i koliko vam je vremena potrebno za oporavak.

Povezani GPS: Povežite se s GPS-om kompatibilnog iPhone ili Android pametnog telefona te precizno pratite šetnje, vožnje i trčanje na otvorenom.

Dijeljenje lokacije LiveTrack: Omogućite prijateljima i članovima obitelji da vas prate u stvarnom vremenu preko pametnog telefona i aplikacije Garmin Connect.

Pametnu narukvicu CIRQA moći ćete kupiti putem poveznice od 24. srpnja 2026., po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199,99 €.

¹Točnost praćenja aktivnosti

²Ovaj uređaj nije medicinski uređaj i nije namijenjen za uporabu pri dijagnostici ili praćenju medicinskih stanja; pogledajte Garmin.com/ataccuracy. Pulsni oksimetar nije dostupan u svim zemljama.

³Značajka praćenja menstrualnog ciklusa ne treba se koristiti kao podrška začeću, kontracepciji ili kontracepcijskim metodama. Ovaj uređaj nije medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnostičku uporabu ili praćenje medicinskih stanja. Pogledajte Garmin.com/ataccuracy.

⁴Kompatibilni Garmin pametni satovi su potrošački wellness uređaji i nisu medicinski uređaji namijenjeni za dijagnosticiranje, tretiranje, prevenciju ili praćenje medicinskih stanja. Aplikacija Natural Cycles u slučaju nošenja na zapešću neovisno određuje status plodnosti na temelju temperature kože i drugih podataka.