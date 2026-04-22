Novi maslac za lice za dnevnu i noćnu njegu te 3u1 serum iz Nivee

Njega kože danas ide korak dalje od hidratacije. Tražimo proizvode koji kožu provjereno hrane, obnavljaju i pružaju osjećaj potpune ugode.

Upravo zato u fokus dolazi nova generacija bogate njege iz kultne NIVEA Q10 linije: maslac za lice koji se topi pri dodiru te vidljivo smanjuje bore i linije.

Kako bi odgovorila na potrebe suhe i opuštene kože, NIVEA predstavlja novi Q10 Collagen Expert maslac za lice koji spaja njegu i podatan osjećaj na koži. Njegova bogata tekstura nježno se topi pri nanošenju i dubinski hrani, smanjuje opuštenost kože i definira konture lica.

Formula kombinira čisti koenzim Q10, kolagenske peptide i ceramide - snažnu kombinaciju aktivnih sastojaka koji pomažu u održavanju elastičnosti kože, jačanju njezine zaštitne barijere i smanjenju vidljivosti bora. Klinički je potvrđeno da Q10 Collagen Expert maslac za lice poboljšava elastičnost nakon sedam dana, vidljivo ublažava duboke bore nakon dva tjedna te pruža intenzivnu hidrataciju i učvršćivanje kontura već nakon četiri tjedna.

Osim kao završni korak u rutini njege, Q10 Collagen Expert maslac za lice može se koristiti i kao maska, što ga čini svestranim proizvodom za trenutke kada koži treba dodatna doza njege.

Uz Q10 Collagen Expert maslac za lice, proširena NIVEA Q10 linija uključuje i Q10 Collagen Expert 3u1 serum za obnovu kože, koji dodatno podržava elastičnost i čvrstoću kože. U kombinaciji, ovi proizvodi pružaju četverostruki učinak: zatezanje, definiranije konture, veću čvrstoću i ublažene bore.

Za najbolje rezultate koristite ga u svakodnevnoj njezi ujutro i navečer na očišćenoj koži, u kombinaciji s NIVEA Q10 Collagen Expert maslacem za lice.

Istodobno se ponovno lansira cijeli NIVEA Q10 asortiman. Linija je dodatno obogaćena tehnologijom GLYCOSTOP® protiv starenja kože uzrokovanog šećerom. Formule su bez heliotropina, kritičnih UV filtera i nerazgradivih polimera. Moderniziran miris te ambalaža s posudicama izrađenima od 75 % reciklirane plastike zaokružuju ovaj ponovni launch.