Mujo zidar u problemu
Kad Mujo baca neke cigle sa strane cijeli dan, očito da postoji neki razlog za to ;)
Lool ;)
Zidaju Mujo i Haso kuću, pa Haso primijeti da Mujo uzme ciglu, pogleda je i baci. I tako cijelo prijepodne.
- Što to radiš, Mujo? Zašto bacaš cigle? - pita Haso.
- Pa vidiš da su sve krive!
- Ma nisu krive, nego ti krivo gledaš!
Mujo sjedne, obriše znoj i kaže:
- Eto vidiš, i ti si primijetio da nešto nije u redu!
21.04.2026. 06:54:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar