Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselac Remi prvi put izlazi pred publiku i sa samostalnim albumom "Gola". Od danas ga možete slušati na svim digitalnim servisima, dok će vinilno izdanje stići nakon ljeta. Uz album dolazi i novi singl i spot "Djevojke", pjesma koja nosi jednu od ključnih poruka albuma: žena je ženi krug.

"Gola" je, kako i sam naslov sugerira, album ogoljavanja, skidanja slojeva pred publikom i suočavanja s vlastitim mislima, emocijama i ranjivostima. Nakon zbirke poezije iz 2020., Remi ovim izdanjem ide korak dalje, ulazeći dublje u osobni prostor i donoseći svoje najintimnije zapise. Album je nastajao godinama, od prvih skica koje sežu još u daleku 2020. godinu kroz razdoblja samoće, majčinstva, ljubavi, selidbi i globalne nesigurnosti, sve do konačne forme.

Većinu pjesama autorica je inicijalno skladala uz gitaru, svjesno odvajajući ovaj intimni izraz od rada u bendu. Tijekom procesa pridružuje joj se gitarist Erol Zejnilović kao koautor glazbe, dodatno oblikujući zvuk i atmosferu albuma, pa Ivan Arnold, Nenad Kovačić i producent Edi Cukerić. Rezultat su pjesme koje su istovremeno jednostavne i slojevite, tihe, ali snažne.

Tematski album "Gola" progovara o osnaživanju, ženskim pravima, ljubavi prema sebi, intimnim odnosima, odrastanju i ranjivosti. Njegova srž sažeta je u porukama: "Zavoli se", "Zaslužuješ sve" i "Nježno prema sebi". To je album koji ne traži masku, već otvoreno srce.

Zvukovno "Gola" donosi odmak od svega na što smo navikli, nema repanja, nema žanrovskih slojeva karakterističnih za bendovski izraz. Ovdje Remi isključivo pjeva, a minimalizam aranžmana stavlja fokus na glas, tekst i emociju. Upravo ta jednostavnost nosi najveću iskrenost.

Singl "Djevojke" posebno se izdvaja kao svojevrsni manifest albuma, nastao kroz "sestrinski glas", donosi poruku podrške, zajedništva i unutarnje snage. Pjesma progovara o pritiscima koje društvo nameće ženama da budu tiše, manje, poslušnije i suprotstavlja im ideju autentičnosti i osobne slobode.

U svijetu koji često pokušava podijeliti i utišati, Remi nudi drugačiju perspektivu:

umjesto stare izreke "žena je ženi vuk", ona postavlja novu - žena je ženi krug.

"Djevojke" su poziv na međusobnu podršku na izgradnju sigurnih prostora i na hrabrost da budemo ono što jesmo jer kako i sama pjesma sugerira - život je jedan, bez reprize i prekratak za tuđe scenarije.

Album "Gola" obraća se prvenstveno ženama, ali i svima koji su spremni slušati, osjećati i otvoriti prostor za iskrenost.