HUAWEI Band 11 Series: proljetna energija, stil i zdraviji način života

Huawei je predstavio novu HUAWEI Band 11 Series, koja donosi svjež pogled na koncept 'laganog vježbanja'. Kombinirajući napredne mogućnosti za aktivnosti na otvorenom s elegantnim i profinjenim dizajnom, nova serija nije samo fitness narukvica, već i moderan dodatak koji potiče korisnike na aktivniji i uravnoteženiji način života.

Dizajn inspiriran proljećem: svjež pristup stilu

HUAWEI Band 11 dolazi u pet atraktivnih boja: zelenoj, bež, crnoj, bijeloj i ljubičastoj, koje odražavaju energiju i svježinu proljeća. Model HUAWEI Band 11 Pro ističe se zaobljenim, elegantnim dizajnom te dolazi u zelenoj, crnoj i plavoj varijanti.

Tanji, lakši i vizualno profinjeniji nego prethodne generacije, uređaji su dostupni u izvedbi od aluminijske legure i izdržljivog polimera. Pro model dodatno se ističe ultra tankim aluminijskim kućištem izrađenim uz pomoć CNC tehnologije.

S težinom od svega 18 grama, uređaj je gotovo neprimjetan tijekom nošenja. Udobnost dodatno naglašava fluoroelastomerni remen, prilagođen cjelodnevnom korištenju. Zelena Pro verzija dolazi s dvobojnim tkanim remenom prozračne strukture koji omogućuje dodatnu udobnost, idealno rješenje za dinamičan dan, od jutarnje kave do večernjeg treninga.

Napredne funkcije za aktivan stil života

Model HUAWEI Band 11 Pro opremljen je autonomnim GNSS sustavom za precizno praćenje kretanja na otvorenom. Funkcija Track Run omogućuje odabir staze i automatsku korekciju odstupanja, čime se osigurava točno praćenje svakog kilometra. . Za potpuni doživljaj tijekom aktivnosti tu su HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice, koje donose vrhunsku kvalitetu zvuka i učinkovito poništavanje buke. Bez obzira na to trenirate li ili se opuštate, osiguravaju jasan i uravnotežen audio doživljaj.

Značajka automatske pauze prepoznaje trenutke odmora tijekom trčanja i vožnje bicikla, pružajući realniji uvid u potrošnju energije. Tu je i praćenje trkačke forme putem senzora pokreta (IMU), koje u stvarnom vremenu analizira način trčanja i pomaže u smanjenju rizika od ozljeda.

Serija donosi i Wheelchair način rada unutar Activity Rings sustava, s prilagođenim algoritmima i metrikama za precizno praćenje aktivnosti korisnika u invalidskim kolicima, čime Huawei dodatno naglašava inkluzivan pristup aktivnom načinu života.

Napredno praćenje zdravlja i dobrobiti

HUAWEI Band 11 Series podiže praćenje zdravlja na novu razinu, obuhvaćajući i fizičko i emocionalno stanje.

Uređaj može prepoznati do 12 različitih emocionalnih stanja, pružajući korisnicima bolji uvid u vlastito raspoloženje. Dostupno je i kontinuirano 24-satno praćenje varijabilnosti otkucaja srca (HRV), koje pomaže u razumijevanju razine opterećenja i oporavka.

Za zdravlje srca tu je napredna analiza srčanog ritma koja može upozoriti na potencijalne nepravilnosti poput atrijske fibrilacije ili prerano nastalih otkucaja. Ova funkcija posjeduje europski CE certifikat, u skladu s važećim standardima medicinskih uređaja.

Narukvica također omogućuje praćenje disanja tijekom spavanja i rano prepoznavanje mogućih poteškoća. Funkcija analize dnevnog odmora (nap recap) daje pregled kratkih pauza tijekom dana, dok podsjetnici pomažu kod prilagodbe na promjene vremenskih zona. Vizualni prikaz spavanja dodatno olakšava razumijevanje kvalitete odmora. Za korisnike koji aktivno treniraju, HUAWEI WATCH GT Runner 2 dodatno proširuje praćenje zdravlja i forme kroz napredne analize treninga i oporavka.

Dostupnost na hrvatskom tržištu

HUAWEI Band 11 Series dostupna je u idućim modelima:

Band 11 Polymer u crnoj i ljubičastoj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 54.90 EUR.

Band 11 Aluminium u crnoj, bijeloj, ljubičastoj, bež i zelenoj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 64.90 EUR

Band 11 Pro Aluminium u crnoj, plavoj i zelenoj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 74.90 EUR.

Uređaj će se moći kupiti kod ovlaštenih partnera. Zakoračite u aktivniji stil života uz spoj tehnologije, dizajna i svakodnevne funkcionalnosti.