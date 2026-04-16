U okviru ovog partnerstva, HONOR će imati ulogu službenog strateškog partnera te će sponzorirati globalnu kampanju ZXMOTO-a u FIM Svjetskom prvenstvu u superbikeu (WSBK)

Ovaj među industrijski savez ujedinjuje dva brzo rastuća inovatora posvećena pomicanju granica vrhunske proizvodnje, performansi i premium globalnih iskustava.

Osnovan od strane Zhanga Xuea, ZXMOTO se u kratkom vremenu razvio od ambicioznog startup-a u snažnog izazivača etabliranim trkaćim silama, zahvaljujući sveobuhvatnoj stručnosti u najnaprednijem istraživanju i razvoju motocikala.

Partnerstvo dolazi neposredno nakon povijesnog proboja ZXMOTO-a na globalnoj motorsport sceni. Prošlog mjeseca ZXMOTO je postao prvi kineski proizvođač koji je ostvario dvostruku pobjedu u kategoriji World SuperSport (WorldSSP) na portugalskoj utrci WSBK-a.

Izravno povezivanje s motosport zajednicom

Savez strateški povezuje oba brenda s zajedničkom ciljnom skupinom mladih potrošača usmjerenih na performanse i tehnoloških entuzijasta. Za HONOR, partnerstvo omogućuje izravno povezivanje s motorsport zajednicom, nadopunjujući njegovu strategiju globalnog širenja.

Obje strane izrazile su snažna očekivanja i ambicije za buduću tehnološku suradnju. U nedavnom intervjuu, Zhang Xue izrazio je veliko divljenje novo lansiranom uređaju HONOR Magic V6, istaknuvši da ga njegov tanak i lagan dizajn čini iznimno praktičnim za zahtjevan profesionalni stil života.

Nadmašujući okvire tradicionalnog sportskog sponzorstva, ovo strateško partnerstvo poslužit će kao temelj za duboku, dugoročnu sinergiju, dok oba brenda prihvaćaju duh izazivača i zajednički rade na globalnom uspjehu.