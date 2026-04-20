Mladi umjetnici Lovro Ivančić i Katarina Juričić kroz upcycling i prostorne intervencije otvaraju dijalog o održivosti, javnom prostoru i novim urbanim ekosustavima

U okviru programa Održiva umjetnost u javnom prostoru, od 18. do 24. travnja 2026. u parku Zrinjevac i na Trgu kralja Tomislava predstavljaju se dvije nove umjetničke produkcije umjetnika mlađe generacije Lovre Ivančića i Katarine Juričić. Oba rada smještaju se u zeleni okoliš te reagiraju na postojeće prostorne elemente gradskih parkova.

Oblo Lovre Ivančića ulazi u park Zrinjevac gdje njegove organske i biomorfne skulpture nastanjuju odabrana stabla. Oblici su inspirirani mikroskopskim organizmima čija se dimenzija sada transformira u vidljive i opipljive forme u direktnom suživotu sa stablima. Roze nakupine izrađene su od recikliranog deadstock rastezljivog materijala lycre koji omogućava meko prisustvo novonastalih jedinki. Rad spekulativno promišlja urbane ekosustave u kojima se redefiniraju suodnosi prirodnog i sintetskog okoliša te se otvara mogućnost privremene kohabitacije u zajedničkom staništu krošnje.

Na Trgu kralja Tomislava Fontana izlazećeg sunca Katarine Juričić poziva na senzoričko čitanje fontane. Umjetnica istražuje višeslojne transformacije boja kroz dijalog mozaičke slike od recikliranog šljunka i svjetla u pokretu. Dinamični ambijent isprepliće mozaike na dnu fontane, svjetlosnu igru i medij vode. Intervencija proširuje vizualno čitanje tog objekta te oživljava arhitekturu fontane.

Umjetnički radovi Oblo i Fontana izlazećeg sunca ostvaruju se uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo te Ministarstva kulture i medije, u okviru programa za mlade umjetnike Održiva umjetnost u javnom prostoru. Kroz ovaj program, koji je usmjeren na nove umjetničke produkcije u javnom prostoru, umjetnici promišljaju materijale koje koriste, načine njihove obrade u korelaciji s okolišem te privremeno transformiraju javne prostore u mjesta novih značenja i iskustava, uključujući prolaznike u izravniji dijalog o održivosti. Program je dio UpArt platforme za razvoj i predstavljanje projekata održive umjetnosti u javnom prostoru.

O umjetnicima:

Lovro Ivančić je magistrirao tekstilni i modni dizajn na NTF-u u Ljubljani, no njegov se interes ubrzo proširio izvan same mode. Umjesto gotovih proizvoda, sve ga više privlače procesi - eksperimentiranje, istraživanje materijala i razvijanje novih tekstilnih struktura. Studij na The Design Academy u Eindhovenu dodatno ga usmjerava prema istraživanju i bilježenju ideja, a rad s tekstilom postaje način propitivanja odnosa između čovjeka, prirode i tehnologije. Njegovi su radovi prikazani na izložbama i festivalima poput ljubljanskog tjedna mode (LJFW), tekstilnog bijenala BIEN u Kranju, festivala Svetlobna Gverila i IZIS, tekstilnog sajma Heimtextil u Frankfurtu te u muzejima i galerijama u Ljubljani i Zagrebu. Uz istraživački rad u tekstilu, djeluje i kao kostimograf, scenograf te stilist za reklame i televiziju. Trenutno je dio organizacijskog tima bijenala BIEN, gdje radi na kuriranju nadolazećeg izdanja.

Katarina Juričić je vizualna umjetnica, scenografkinja, i istraživačica. Kroz studiju boje, forme, svjetla i materijala, vizualizira imaginarne aspekte stvarnosti kao što su sjećanja, emocije, vizije i halucinacije. U svojem radu koristi se medijem mozaika, fotografije te prostornih instalacija. Diplomirala je fotografiju na Royal Academy of Art u Den Haagu 2019. te novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2015. Dosad je izlagala u Galerie Bart, Galerie Ron Mandos, Unseen Photo Festival (Amsterdam), Nest (Den Haag), Art Rotterdam, Organ Vida International Photography Festival, Art Zagreb Fair (Zagreb). Bila je nominirana za Foam Paul Huf fotografsku nagradu 2023. Njezini radovi nalaze se i u AkzoNobel Art Foundation kolekciji u Amsterdamu.

Više informacija: www.instagram.com/upartprojekt