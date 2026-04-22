Što donosi petak trinaesti 2029. godine i bi li gravitacijski zagrljaj Zemlje mogao promijeniti sudbinu ovog nebeskog diva?

U dubinama svemira, brzinom od preko 30 kilometara u sekundi, putuje objekt koji astronomi promatraju s mješavinom fascinacije i opreza još od 2004. godine. Njegovo ime je 99942 Apophis, nazvan po staroegipatskom bogu kaosa i uništenja. Ovaj asteroid, širok oko 340 metara - što odgovara veličini tri nogometna igrališta ili visini Eiffelovog tornja - postao je simbol potencijalne prijetnje iz kozmosa.

Bliski susret kakav se viđa jednom u tisućljeću

Iako su najnoviji izračuni NASA-e odbacili mogućnost izravnog udara u idućih stotinu godina, datum koji je ostao crvenim slovima upisan u kalendare astronoma je 13. travnja 2029. godine. Tog će petka Apophis proći pored Zemlje na udaljenosti od nevjerojatnih 32.000 kilometara. Da bismo taj broj stavili u kontekst: to je deset puta bliže od Mjeseca i čak bliže od nekih naših telekomunikacijskih satelita.

Apophis će tada biti vidljiv golim okom s područja Europe, Afrike i zapadne Azije, izgledajući poput brze zvijezde koja presijeca noćno nebo. To je događaj koji se za objekt ove veličine događa otprilike jednom u nekoliko tisuća godina.

Što bi se moglo dogoditi?

Iako nas Apophis vjerojatno neće pogoditi, njegov prolazak "kroz iglenu ušicu" nosi brojne rizike i znanstvene misterije. Glavno pitanje koje muči stručnjake je utjecaj Zemljine gravitacije na sam asteroid. Prilikom tako bliskog susreta, gravitacijske sile našeg planeta mogle bi uzrokovati "astrotrese" na površini Apophisa, potencijalno mijenjajući njegov oblik ili izbacujući stijene s njegove površine.

Još važnije, Zemljina gravitacija će nepovratno izmijeniti Apophisovu putanju. Postoji fenomen poznat kao "gravitacijska ključanica" - uska zona u prostoru koja bi, ako asteroid prođe kroz nju, mogla promijeniti njegovu orbitu tako da se pri idućem povratku (primjerice 2036. ili 2068. godine) izravno sudari sa Zemljom. Srećom, trenutni modeli pokazuju da smo za sada sigurni, ali priroda svemira uvijek ostavlja prostor za nepredviđeno.

Posljedice eventualnog udara

Da se ovakav objekt sudari sa Zemljom, oslobođena energija bila bi jednaka eksploziji stotina nuklearnih bombi. Udar bi stvorio krater promjera nekoliko kilometara, izazvao razorni udarni val i, u slučaju pada u ocean, pokrenuo goleme tsunamije koji bi mogli zbrisati obalne gradove.

Apophis nam služi kao ultimativni podsjetnik na ranjivost našeg "plavog klika" u nepreglednom prostranstvu.

Dok se znanstvenici pripremaju za slanje misija koje će pratiti ovaj povijesni prolazak, čovječanstvo ima priliku naučiti kako skrenuti opasne objekte prije nego što postane prekasno.