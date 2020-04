Iz Zoološkog vrta grada Zagreba poslali su savjete za smanjivanje uporabe plastike i igru o razvrstavanju otpada

Jučer je bio dan planeta Zemlje. Ove se godine obilježava 50. put. Ekolozi diljem svijeta upozoravaju da su klimatske promjene goruća tema. Hvatanje s njima u koštac velik je izazov stavljen pred čovječanstvo, ali i sve vrste biljaka i životinja koje na Zemlji žive. Dan planeta Zemlje ljude poziva na zaštitu planeta, ali i širi nadu te optimizam.

Zoološki vrt grada Zagreba svake se godine uključuje u obilježavanje tog dana, pa svoje posjetitelje poučava kako da kroz svoju svakodnevicu pridonesu očuvanju planeta Zemlje, njegova biljnog i životinjskog svijeta. Ove godine pandemija novog koronavirusa Zoološki je vrt privremeno zatvorila za posjetitelje, pa je svoju edukaciju objavio na internetu - igru o razvrstavanju otpada i savjete kako manjom uporabom plastike doprinijeti zdravlju planeta.

Naime, velika količina plastike u prirodi, posebice u oceanima, ogroman je problem. Plastika je materijal nastao prije nešto više od stotinu godina, a danas je život bez njega gotovo nezamisliv. To se negativno odražava na Zemlju. Zastrašujuća je činjenica da svake minute jedan kamion plastike završi u oceanima! Čak 86 posto otpada u svjetskim morima čini plastika, a toj plastici treba dugo da se razgradi. Plastične vrećice razgrađuju se 20, plastične slamčice 200, a plastične boce i do 450 godina. To izravno ugrožava više od 700 životinjskih vrsta koje žive u oceanima.

Europski parlament usvojio je direktivu o potpunoj zabrani nekih plastičnih proizvoda. Tako će se od iduće godine iz uporabe izbacivati jednokratna plastika poput štapića za uši, pribora za jelo, spremnika za hranu i slamčica. Sve bi to do 2030. godine trebalo potpuno nestati iz uporabe.

Već sada se građani mogu boriti protiv negativnih posljedica uporabe plastike. Na umu trebaju imati pravilo 3R. Iza toga stoji „reduce, reuse, recycle", tj. smanjivanje potrošnje i uporabe, ponovna uporaba i recikliranje. Neki od savjeta za to u slučaju plastike su:

- za kupovinu koristite platnenu vrećicu

- većinu plastične ambalaže možete koristiti više puta, a neka je odlična i za poticanje djece na kreativno izražavanje

- plastičnu ambalažu koja nije za daljnju uporabu, odlažite u odgovarajući spremnik kako bi se mogla reciklirati

Svemu tome važno je poučiti djecu jer o njihovim navikama ovisi budućnost. Mnogobrojni savjeti, vezani uz plastiku, objavljeni su na internetskoj stranici, a igra sa razvrstavanjem otpada na Facebook stranici Zoološkog vrta grada Zagreba.

Savjeti: https://zoo.hr/manje-plastike-zdraviji-planet/

Igra: https://learningapps.org/watch?v=pt4k6k2sn20

