S kontinuiranim širenjem i tehnološkim inovacijama globalnog tržišta digitalne imovine, brzo se pojavljuje novi način povećanja vrijednosti kriptovaluta: OpenMiner platforma za rudarenje u oblaku. Ova pametna usluga rudarenja, temeljena na pametnim telefonima i u oblaku, bez ikakvih prepreka za pristup, omogućuje korisnicima jednostavnu zaradu pasivnog prihoda od popularnih kriptovaluta poput BTC-a, ETH-a, XRP-a i DOGE-a - bez ikakve opreme ili tehničkih vještina.

Što je OpenMiner?

OpenMiner rudarenje u oblaku je proces u kojem korisnici iznajmljuju udaljenu računalnu snagu putem online platforme, a platforma je odgovorna za održavanje i rad strojeva za rudarenje, generirajući profit od rudarenja kriptovaluta. Za razliku od tradicionalnog rudarenja, korisnici ne moraju kupovati skupu opremu ili snositi troškove električne energije i održavanja. OpenMiner ovu inovaciju vodi korak dalje, stvarajući inteligentni sustav rudarenja usmjeren na mobilne uređaje koji pretvara svaki telefon u alat za zarađivanje novca.

Kako se pridružiti OpenMineru:

1. Posjetite službenu web stranicu, dovršite registraciju i automatski primite 500 USD u nagradama za cloud computing. Prijavite se svakodnevno kako biste primili dodatnih 1 USD.

2. Odaberite ugovor i pokrenite uslugu cloud rudarenja.

3. Automatski primajte tokene svakodnevno. Pregledajte svoju zaradu i podignite je u bilo kojem trenutku na nadzornoj ploči.

Neki prikazani ugovori: → [Kliknite ovdje za pregled više ugovora o rudarskoj energiji]

Cijena ugovora Trajanje Dnevni prihod Ukupan prihod Dnevni ROI 100 USD „Pogodnosti za početnike" 5 dana 10 USD 50 USD 10% 800 USD 6 dana 18,08 USD 108,48 USD 2,26% 2.000 USD 7 dana 50,20 USD 351,40 USD 2,51% 4.500 USD 9 dana 127,35 USD 1.146,15 USD 2,83% 10.000 USD 3 dana 361 USD 1.083 USD 3,61% 30.000 USD 5 dana 1.200 USD 6.000 USD 4,49% 50.000 USD 10 dana 2.865 USD 28.650 USD 5,73% 100.000 USD 25 dana 6.510 USD 162.750 USD 6,51%

Jamstvo usklađenosti s propisima

Platforma OpenMiner certificirana je od strane Uprave za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva (FCA), što osigurava legalan i usklađen rad te sigurnost korisničke imovine.

Jedina platforma za rudarenje u oblaku koja nudi zajamčenu glavnicu i kamate

Za razliku od drugih platformi za rudarenje na tržištu, OpenMiner je pionir u mehanizmu ugovora "zajamčene glavnice i kamate". Bez obzira na fluktuacije na tržištu, korisnici će dobiti obećane prinose platforme unutar razdoblja važenja, istinski postižući stabilan rast svoje digitalne imovine.

Vaš telefon također može postati profitabilan stroj za rudarenje.

OpenMiner mijenja način na koji ljudi sudjeluju u rudarenju kriptovaluta. Svojom logikom proizvoda s nultom stopom ulaska, niskim rizikom, visokim povratom i potpuno automatiziranom logikom, donosi neviđeno povećanje vrijednosti digitalne imovine korisnicima diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili iskusni kripto entuzijast, ovo je prilika za pasivni kripto prihod koju ne smijete propustiti!

Pridružite se OpenMineru odmah i ostvarite 500 USD u računalnoj snazi ​​u oblaku i dnevne nagrade za prijavu kako biste započeli svoje putovanje rasta kripto bogatstva!

Službena web stranica/Link za preuzimanje: https://openminer.biz

Pošta za poslovanje/partnerstva/korisničku podršku: info@OpenMiner.net

