Došlo je vrijeme kada smo objavili sve naše headlinere i ostatak programa s kojima ćemo partijati u lipnju na Jarunu

LMF Festival, jedan od najmlađih, ali i najperspektivnijih zagrebačkih festivala u lipnju ove godine predstavlja svoje drugo izdanje uz nastupe DJ velikana, aktualnih zvijezda te budućih vladara elektronske i klupske scene.

Kako je najavljeno već prošle godine, svakim izdanjem LMF želi postaviti prvo sebi ljestvicu više, a onda, polako, ali značajno utjecati na sveukupnu festivalsku sliku svijeta. S obzirom na to da je LMF Zagreb zaživio kao ideja tijekom održavanja "sestrinskog" festivala u Las Vegasu, dok je razvojni plan za budućnost i azijsko izdanje, ambicije svjetskih razmjera zvuče logički opravdano.

Veliko trodnevno festivalsko slavlje elektroničke glazbe, što LMF u svojoj biti je, planirano je za prvi vikend šestog mjeseca, od 3. do 5. lipnja 2022. godine, a kao lokacija ponovno je, s razlogom, odabrano jezero Jarun - dom zagrebačkog festivalskog i urbanog života.

Prvi val najavljenih izvođača donio je neka vrlo zanimljiva imena, poput ukrajinskog dvojca Artbata, koji svojim nastupom u Zagrebu dolaze pokazati zašto ih zovu "kijevskom senzacijom" sa svjetskim potencijalom ili Marka Knighta, poznatog britanskog DJ-a i producenta, kojem je talent potvrđen nominacijom za Grammy, a uspjeh titulom drugog najprodavanijeg izvođača Beatporta, najveće online platforme za prodaju elektroničke glazbe!

LMF upravo s 20 novih imena vrlo smisleno zaokružuje finalni line-up od sveukupno 40 izvođača raspoređenih na tri dana nezaboravnog glazbenog iskustva pod zvjezdanim nebom Zagreba uz odsjaj jarunskog jezera.

Jedan od novo najavljenih headlinera koje LMF upravo najavljuje spada među trenutačno najveće zvijezde elektroničke glazbe, australski DJ, hitmaker i producent - Fisher! Ovaj tech house virtuoz poznat je po milijunskim pregledima i streamovima na glazbenim platformama te svom planetarno popularnom hitu "Losing It". Pjesma je stekla status plesnog klupskog hita uz niz vrlo uspješnih remixeva, a Fisheru nominaciju za Grammy i stabilnu poziciju na Top 100 DJ Mag listi najboljih svjetskih DJ-a.

Glavnu pozornicu upotpunit će i slavni DJ i producent, Claptone, kojega je publika imala priliku vidjeti na premijernom izdanju LMF-a prošle godine. Svima je poznato njegovo ime, ali upravo radi njegove mističnosti, venecijanske maske na licu i alijasa, nitko zapravo u industriji ne zna o kome je riječ.

Osim Fishera, prvi put u Zagreb stiže i popularni londonski producentski DJ dvojac, underground house zvijezde, Gorgon City! Tvorci hitova poput Ready For Your Love, Imagination, All Four Walls, House Arrest bilježe više od 300 milijuna klikova na svom YouTube kanalu, dok njihovi live nastupi garantiraju hipnotizirajuće, sneno, bass-heavy house iskustvo uz atmosferu spektakla i doze mističnosti.

Ženski moćni glazbeni dodir posjetiteljima LMF-a dat će gospodarica deep housea, globalno sve popularnija Nora En Pure! Nora se nalazi na 55. mjestu najboljih svjetskih DJ-a po izboru čitatelja DJ Maga, a u Zagreb dolazi nakon što je obišla svijet i oduševila publiku velikih svjetskih festivala poput Coachelle, Tomorrowlanda, Burning Mana. Njeni DJ setovi nose atmosferu ljetne melankolije uz dozu nepredvidivosti.

Ravno iz Manchestera u Zagreb stiže i Solardo, britanski duo koji zauzima već nekoliko godina posebno mjesto u tech house glazbi a u orbitu popularnosti gurnula ih je obrada kultnog house klasika "Move Your Body."

Od 3. do 5. lipnja na Jarun stižu i genijalni duo Phil & Derek, čija imena stoje iza poznate livestreaming platforme Cercle, zatim jedna od najaktualnijih ženskih izvođačica današnjice, Miss Monique, poznata po svom progressive house zvuku.

Uz njih, lipanjski glazbeni vikend dobrim ritmom obojat će niz zanimljivih setova još zanimljivijih DJ talenata: Aldo Morro, Andrew Meller, Dallerium, Damir Ludvig, DanceElectricPhilipe, DJ Jock, Eli Brown, El Maar, Fabian Jakopetz, Fakat Fajn, Ivan Mastermix, Kosta Radman, Kraundler, Manuel De La Mare, Martin Ikin, Mike Vale, Mladen Tomić, Myuz, Neroa, Rebuke, Roby Sliva, Sam Divine, Stella Bossi, Technasia, Tomo in der Mühlen, Vedran Car, Wekingz i Yakka.

- Ponosni smo na ovogodišnje izdanje i svih 40 izvođača koji čine ovako moćan line up LMF Festivala! Poprilično smo se namučili da složimo ovako kvalitetan, a šarolik i žanrovski neopterećujući niz svjetskih DJ faca te vrlo zanimljivih i odličnih predstavnika raznih žanrova elektronske scene, priznatih i cijenjenih kako od publike tako i od struke. Svi naši headlineri, Claptone, Nora En Pure, Fisher, Gorgon City, Solardo i na primjer, Artbat sviraju na najvećim svjetskim festivalima, a sada smo ih uspjeli okupiti na jednom mjestu i to u Zagrebu, čime se i naš glavni grad postavlja uz bok festivalskim svjetskim destinacijama. Zagreb ima priliku ugostiti, a zagrebačka publika doživjeti neke od najaktualnijih i najzanimljivijih DJ-a i DJ setova koje današnja svjetska elektronska scena nudi, a u kojima mogu uživati stvarno svi koji vole elektronsku i urbanu glazbu, neovisno o žanrovima. Prvi tjedan lipnja tako će pokazati kakav je zvuk ljeta, i vjerujemo, kakvim ćemo ritmom plesati kroz 2022. godinu - izjavili su organizatori LMF 2022 festivala.